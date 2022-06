Los árabes llegan a romper la hegemonía del PGA Tour... (opinión)

La batalla por el predominio del golf de competencia comenzó finalmente este jueves, cuando se pararon 48 jugadores en el campo del Centurion Club en St. Albans, cerca de Londres, para dar comienzo al primer torneo oficial del LIV Golf Invitational Series, el tour más millonario de la historia del este deporte.

¿Qué es LIV? El nombre nace del número romano 54, ya que la mayoría de los torneos se jugarán a 54 hoyos, a diferencia de los 72 del PGA Tour. Las pruebas tendrán 48 jugadores, divididos en 12 grupos que partirán al tiempo con salidas al estilo Pro Am y en los que las bolsas de los 7 primeros torneos serán de 25 millones de dólares, con 4 millones para el ganador y 120.000 para el último, con la novedad de que no habrá corte. El último torneo que se jugará en el Doral, campo de propiedad de Donald Trump, y el premio será de 50 millones.



Como se puede apreciar, el dinero en juego dista, y por mucho, de lo repartido en el PGA Tour y la diferencia estriba en que en el circuito estadounidense los premios se forman de patrocinadores que se vinculan publicitariamente en la competencia, mientras en el LIV provienen del Fondo de Inversiones Soberano de la Monarquía Saudí, conglomerado presidido por Mohamed bin Salmán y del cual se dice que tiene activos del orden de 620.000 millones de dólares. Así las cosas, en cuestiones de dinero, la tiene bien cuesta arriba el Tour estadounidense.



Mucho se habla sobre esta gira, donde se involucran jugadores icónicos del golf y se manejan sumas inimaginables, ofrecidas para dirigirla y para conseguir jugadores de forma permanente. Se dice que la dirección ejecutiva le fue ofrecida al ‘Oso Dorado’ Jack Nicklaus, a quien, dicen, le pusieron en la mesa 500 millones de dólares, lo cual no fue suficiente para su aceptación. El cargo terminó en las manos del Tiburón Blanco, el australiano Greg Norman, exnúmero uno del mundo, ganador de dos majors y miembro del Salón de la Fama, quien ya en 1994 había planeado un circuito alterno al PGA Tour que terminó sin eco, pero siguió siendo un aguijón.

Así las cosas, esto le vino como anillo al dedo y empezó por lo más importante: tratar de sonsacarse jugadores valiosos del PGA Tour ofreciéndoles “el oro y el moro”. Por lo que se ha visto, el Tiburón se siente como pez en el agua cobrándole al PGA una deuda que él considera pendiente.

Mickelson abrió el camino

Phil Mickelson

El primero en prender las alarmas fue el más grande zurdo de todos los tiempos: Phil Mickelson, quien en un principio dio unas desacertadas declaraciones que le costaron la pérdida de patrocinadores y jugar algunos torneos.



Tras un largo silencio, Mickelson reapareció este lunes para decir que creía que el LIV Golf podría tener un efecto “transformador” en el deporte. Ganador de seis majors y de 57 torneos a lo largo de su carrera, no solo anunció que se suma a la superliga saudí, sino que iba a estar en la prueba inaugural.

En febrero, Mickelson había descrito a los promotores saudíes de esta iniciativa como “hijos de p... aterradores”, y agregó: “Sabemos que asesinaron a (Jamal) Khashoggi (un columnista de The Washington Post) y que tienen un terrible historial de derechos humanos. Ejecutan a personas solo por ser homosexuales”.



No obstante, también se había referido en múltiples ocasiones contra el PGA Tour por tomar decisiones en contravía con los intereses de los jugadores. También dijo que le permitiría cambiar su estilo de vida.



“Estoy increíblemente agradecido por lo que este juego y el PGA Tour me han dado”, sostuvo. “Me doy cuenta y respeto plenamente que algunos puedan estar en desacuerdo con esta decisión y tienen opiniones firmes y simpatizo con eso. Tengo un espíritu renovado”, agregó.

Tiger Woods, en la primera ronda del Masters de Augusta 2022.



“Phil dijo algunas cosas con las que muchos de quienes nos sentimos comprometidos con el PGA y su legado no estamos de acuerdo”, dijo Tiger Woods hace un par de semanas. Y ratificó: “He decidido que voy a apoyar el PGA Tour. Ahí es donde está mi legado. He tenido la suerte de haber ganado 82 eventos en este Tour y 15 majors y he formado parte de los Campeonatos Mundiales de Golf, de principio a fin de los mismos. Así que tengo una lealtad al PGA Tour”.



El joven jugador ganador de cuatro majors, Rory McIlroy, también apoyó a Tiger manifestando: “Esa liga no es más que un robo de dinero”. El español y reciente número uno del mundo, Jon Rahm, dijo: “No hago esto por el dinero. Te lanzan números y se supone que eso impresiona a la gente. Estoy en este juego por amor al golf y por amor al juego y para convertirme en un campeón”.



El actual número 1 del mundo, Scottie Scheffler, es otro de los que se han separado abiertamente del LIV.

La política también interviene fuerte en esta disputa, organizaciones defensoras de derechos humanos acusan a Arabia Saudí de “lavado deportivo”: sus gobernantes tratan de suavizar las violaciones de los derechos humanos convocando a certámenes deportivos de magnitud con figuras de talla internacional. No hay que echar en saco roto que el príncipe heredero Bin Salmán, financiador del LIV, ha sido vinculado con el asesinato del periodista Khashoggi.

No obstante los apoyos inconmensurables de los dos jugadores más grandes de todos los tiempos y figuras del golf actual al PGA y de la censura política a los saudíes, 17 jugadores del Tour estadounidense desertaron; entre ellos, figuras de tronío que mucha falta le harán a un Tour que necesita brillo ya que aún no se vislumbra el que pueda tomar el mando dejado por Woods.



Dustin Johnson, figura que da espectáculo con su juego, siempre favorito en todos los grandes, ganador de 24 torneos del PGA Tour, 9 del European Tour y dos majors (US Open 2016 y Masters 2020), y jugador del año de 2016, dio el portazo. “Es demasiado pronto para saber cuáles serán las consecuencias, pero a partir de ahora renuncie a mi membresía en el PGA Tour. Voy a jugar aquí (en la LIV) por ahora, ese es el plan”, expresó el número 15 del mundo. También dijo a la prensa: “Espero que nos permitan jugar los majors”.



Además de Phil y Dustin, se fueron otros cinco ganadores de majors: Sergio García, Martín Kaymer, Charl Schwartzel, Louis Oosthuizen y Graeme McDowell. Los otros 10 “desertores” fueron Talor Gooch, Matt Jones, Andy Ogletree, Ian Poulter, Hudson Swafford, Peter Uihlein, Branden Grace, Kevin Na, Turk Pettit y Lee Westwood.

Jay Monahan, comisionado de PGA Tour, emitió un comunicado ayer en el que informa que quienes participen de la nueva competición no lo podrán hacer en el circuito estadounidense.



El LIV contestó con otro comunicado donde contraataca: “El anuncio del PGA Tour es vengativo y profundiza la división entre el Tour y sus miembros. Es preocupante que el Tour, una organización dedicada a crear oportunidades para los golfistas, sea la entidad que bloquea a los golfistas para que jueguen. Desde luego, esta no es la última palabra sobre este tema. La era de los agentes libres está comenzando, estamos orgullosos de tener un campo completo de jugadores que se unen a nosotros en Londres y más allá”.



Además, Greg Norman anuncio que entre 2023 y 2025 invertirán 2.000 millones de dólares en el LIV y que, en vez de 8, serán 14 los torneos. La batalla ha comenzado y estos son solo los primeros misiles. Esperemos que los aficionados seamos finalmente los beneficiados.

Llegando al 'green'



GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO

