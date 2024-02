LIV Golf: Jon Rahm debuta y  Sebastián Muñoz espera volver a brillar

Tras su intempestiva y controversial salida del PGA Tour, el golfista español Jon Rahm se encuentra a punto para debutar en la LIV Golf este fin de semana cuando inicie la tercera temporada en el balneario de Playa del Carmen, estado de Quintana Roo (este).

A lo largo de ocho años en el circuito estadounidense, Rahm desarrolló una carrera ascendente adornada con 11 victorias. Sus triunfos más sonados fueron dos 'Majors': el Abierto de Estados Unidos en 2021 y el Masters de Augusta de 2023, el mejor año de su carrera hasta ahora.

Jon Rahm Foto: John G. Mabanglo. Efe

Justo el año en que Rahm ganó el US Open, Arabia Saudí anunció la creación de su propio circuito de golf y con el soporte financiero de su Fondo Público de Inversión dio origen al LIV Golf.



La nueva liga se convirtió de inmediato en una amenaza para el PGA Tour por su capacidad superior para ofrecer bolsas en premios más atractivas.



En 2022, ante el asedio del LIV Golf, Rahm ofreció "su lealtad más absoluta" al PGA Tour donde acumuló ganancias por 51,5 millones de dólares. Sin embargo, al año siguiente el español no pudo resistirse a una oferta de 500 millones de dólares de la liga saudí. "No voy a mentir, el dinero ha sido uno de los motivos para tomar esta decisión", dijo Rahm.

En diciembre de 2023, el PGA Tour suspendió de sus torneos a Jon Rahm. Sin embargo, el español tiene derecho a presentarse en el Abierto de Estados Unidos y en el Masters de Augusta por haberlos ganado. De tal manera, en la agenda de Rahm para 2024 quedaron apuntados esos dos 'Majors' y los 14 torneos que integran el calendario de la LIV Golf.



El primero de ellos será en el campo 'El Camaleón' del complejo turístico de Mayakoba, del viernes 2 al domingo 4 de febrero. En esos tres días se jugarán 54 hoyos, a diferencia de los torneos del circuito estadounidense en los que se compite a 72 en cuatro jornadas.



Esta tercera temporada de la LIV Golf será disputada por 54 jugadores, 52 de ellos repartidos en 13 equipos -12 en las dos temporadas previas- de cuatro golfistas cada uno, más dos comodines.



Rahm será el capitán del equipo denominado 'Legión XIII' en el que tendrá como compañeros al inglés Tyrell Hatton, al estadounidense Caleb Surratt y al zimbabuense Kieran Vincent.

Sobre el nombre de su equipo, Jon Rahm explicó que está inspirado en "la mitología del espíritu guerrero" y detalló que refleja "su decisión y su mentalidad de estar listo para la batalla. Durante el Imperio Romano, existía la icónica Legión XIII Gemina en el ejército de César".



Los rivales a vencer para Jon Rahm en la temporada 2024 de la LIV Golf son los estadounidenses Dustin Johnson y Talor Gooch, líderes en 2022 y 2023.



Por equipos, la 'Legión XIII' de Rahm le competirá el título a los dos campeones anteriores: los 4Aces GC (conformado por los estadounidenses Dustin Johnson, Pat Perez, Patrick Reed y Harold Varner III) y los Crushers GC (integrado por el inglés Paul Casey, los estadounidenses Bryson DeChambeau y Charles Howell III y el indio Anibal Lahiri).



El colombiano Juan Sebastián Muñoz está listo para una nueva temporada en el LIV Golf. Seguirá en el equipo Torque GC, que tendrá un cambio: el chileno Joaquín Niemann sigue como capitán y ahora, además de su compatriota Nico Pereira, llega el mexicano Carlos Ortiz.

Aunque en la LIV Golf no tiene derecho a repartir puntos para el ranking mundial, Jon Rahm -actualmente tercero del mundo- se dijo decidido "a ganarlo todo" en esta nueva etapa de su carrera.



