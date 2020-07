Mindeporte da a conocer los protocolos para el 'vuelo del deporte'

El Ministerio del Deporte dio a conocer el documentos en los que están los protocolos, que cada uno de los integrantes de 'vuelo del deporte' deberá de tener en cuenta para el desplazamiento a Europa del próximo 19 de julio.



(Lea también: Análisis: el mejor momento de Cuadrado, pero de lateral)

En dicho vuelo irán deportistas de la talla de Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Daniel Martínez, Esteban Chaves, la yudoca Yuri Alvear, la bicicrosista Mariana Pajón, el futbolista Wuilker Faríñez y el técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, quien fue nombrado hace poco como el encargado de la selección de Emiratos Árabes.



(Le puede interesar: Duras revelaciones de Roger Federer sobre su retiro del tenis)



La ruta será Bogotá-Madrid y allí cada uno de los atletas tomará rumbos distintos para llegar a sus destinos.



La semana pasada, el gobierno de España abrió la fronteras para los deportistas de alto rendimiento, tras la negativa de la Unión Europea de no dejar entrar a sus naciones miembros a personas de países que tengan números altos de contagio y muertes por el nuevo coronavirus, entre ellos Colombia, que no figura en la lista de países que tienen aval de desplazarse a esas regiones.



Sin embargo, y aunque el viaje está muy adelantado y que el próximo martas Ernesto Lucena, Ministro del Deporte, dará una rueda de prensa sobre el particular, varios de los 190 pasajeros del vuelo están a la espera de sus visas.

(Además lea: Implicado en reventa de boletas defiende a la Federación y a Jesurún)



DEPORTES