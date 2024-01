San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs van al Super Bowl

San Francisco 49ers remontó este domingo 17 puntos para vencer 34-31 a Detroit Lions en la final de la Conferencia Nacional (NFC) y avanzó al Super Bowl en el que chocarán con los campeones Kansas City Chiefs.

Con este triunfo los 49ers, que habían perdido de manera consecutiva los duelos por el título de la NFC de los dos años recientes, jugarán en el Super Bowl LVIII ante los Chiefs el próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de las Vegas Nevada.



Los gambusinos se recuperaron de una primera mitad de pesadilla en la que perdían 7-24 con una segunda de ensueño en la que anotaron 27 puntos liderados por Brock Purdy, quien sumó 267 yardas y un envío de anotación. También brilló Christian McCaffrey con 90 yardas por acarreo y dos anotaciones por tierra.



El equipo del entrenador Dan Campbell explotó en el primer cuarto con su ataque terrestre que aplastó a la defensiva de San Francisco. En su serie inaugural taladraron gracias a una jugada de engaño de reversible en la que Jameson Williams escapó 42 yardas hasta las diagonales para tomar ventaja de 0-7 y ampliaron 0-14 luego de recorrer 62 yardas en 11 jugadas que culminaron con un acarreo por el centro de David Montgomery hasta las diagonales.

49ers va al SUper Bowl. Foto: AFP



Los gambusinos reaccionaron en el inicio del segundo periodo impulsados por Christian McCaffrey, quien cargó con la ofensiva hasta romper el plano de la zona de anotación para acercarse 7-14. La defensiva de Lions mantuvo asfixiante presión sobre Brock Purdy y provocó una intercepción a cargo de Malcolm Rodriguez, acierto que la ofensiva aprovechó para sumar siete puntos más gracias al 'touchdown' por tierra de Jahmyr Gibbs que los alejó 7-21.



El trabajo ofensivo de Lions se mantuvo en modo rodillo en la última ofensiva del segundo cuarto que envió el juego al descanso 7-24 gracias a un gol de campo de Michael Badgley. En el tercer cuarto San Francisco emprendió la remontada con un gol de campo y una anotación por recepción de Brandon Aiyuk que colocó el marcador 17-24. La reacción continuó gracias a un balón suelto que provocó su defensiva que recuperó Arik Armstead, acción que el ataque convirtió en el empate 24-24 con el segundo 'touchdown' por tierra de McCaffrey.

Los 49ers lograron dar vuelta al marcador 27-24 con un gol de campo de 33 yardas de Jake Moody en el arranque del último periodo y ampliaron 34-24 con 'touchdown' por acarreo de Elijah Mitchell. En respuesta Detroit apretó el juego 34-31 con envío a Jameson Williams a 56 segundos del final. En la patada corta San Francisco tomó el balón y selló su pase al duelo por el título de la NFL. Resultados de las finales de la Conferencia Americana y de la Conferencia Nacional de la NFL.

Chiefs tumban a Baltimore

Kansas Chiefs. Foto: AFP

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce vencieron el domingo 17-10 en la cancha de los Baltimore Ravens y clasificaron a su cuarto Super Bowl de las últimas cinco temporadas.



Los vigentes campeones de la liga de football americano (NFL) tendrán como rival a los San Francisco 49ers o los Detroit Lions, que se enfrentaban el domingo en la final de la Conferencia Nacional. Alentados de nuevo desde la grada por la cantante Taylor Swift, pareja de Kelce, los Chiefs fueron muy superiores a los Ravens en la final de la Conferencia Americana gracias a una férrea defensa y al liderazgo de Mahomes, que se impuso a Lamar Jackson en un duelo de 'quartebacks' ganadores del premio MVP.



Baltimore, el mejor equipo de la temporada regular, compareció frente a su público como teórico favorito para sacar el boleto a su primer Super Bowl desde el campeonato que lograron en la campaña de 2012. Jackson, que probablemente obtendrá este curso su segundo MVP, terminó con 272 yardas y un touchdown de pase pero se vio limitado a 54 yardas de carrera, cifras insuficientes frente a Mahomes, que dominó el ritmo de juego y registró 241 yardas y un touchdown de pase sin intercepciones. En el Super Bowl del 11 de febrero en Las Vegas (Nevada) los Chiefs intentarán ser la primera franquicia en revalidar el título desde que lo hicieron los New England Patriots de Tom Brady entre las temporadas 2003 y 2004.



"Dios nos puso muchas adversidades en el camino este año y aceptamos el reto", dijo Mahomes sobre un irregular curso en el que Kansas City acabó tercero de su conferencia en la fase regular.



"No hemos sido favoritos en los últimos partidos pero nunca nos sentimos inferiores. Tenemos muchos chicos en este equipo que saben cómo ganar", recalcó. "Ahora estamos en el Super Bowl y el trabajo no está terminado".



A sus 28 años, Mahomes está lanzado a la conquista de su tercer anillo y seguir en la carrera de los récords de Tom Brady, retirado en 2023 con siete trofeos en su vitrina. Jackson, en cambio, reconoció que estaba "cabreado" después de protagonizar una nueva decepción en los playoffs.



"Estuvimos a un partido del Super Bowl y nos quedamos cortos", lamentó el mariscal de campo, que hizo autocrítica con la actuación de su ataque. "No pusimos nada en el marcador. Anotamos una vez, eso no es propio de nosotros", admitió.



EFE Y AFP

