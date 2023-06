Con la victoria de Cafeteros de Armenia contra Cimarrones del Chocó (69-67), en la noche de este jueves, quedaron definidos los 'play-offs' de la Liga de baloncesto en Colombia.

Los 'play-offs' de la liga de baloncesto

Caribean vs. Titanes. Foto: Prensa

Los cuartos de final de la Liga Wplay de Baloncesto se jugarán de la siguiente manera:



1A vs. 4B (Llave 1), 2A vs. 3B (Llave 3), 1B vs. 4A (Llave 2), y 2B vs. 3A (Llave 4).



Dejando en pie al equipo más ganador de una serie a tres juegos que definirán a los próximos semifinalistas (esta instancia también se definirá al que gane dos enfrentamientos de tres).

SE VIENE LA CANDELA, SE VIENEN LOS PLAYOFFS 🔥



Así son los cruces de los playoffs de la Liga https://t.co/W2BJX8vmUz de Baloncesto Profesional.



¿Quién es tu favorito para avanzar a semis? pic.twitter.com/t3pP4UcX67 — DPB Colombia (@DPB_Colombia) June 9, 2023

Titanes y Team Cali abrirán las contiendas este sábado 10 de junio, en territorio caleño, desde las 8:00 p.m.

*Con información de la División Profesional de Baloncesto (DPB).