Este viernes, duelo de líderes en la Liga femenina de baloncesto

Este jueves se cumplió el cuarto día de la Liga Superior de Baloncesto Femenino; a primera hora el Club Valtam de Soacha venció en extra tiempo a Team Cali Valle con marcador 68 – 65 y en el juego de fondo Motilonas hizo lo propio con Power Manizales 58 – 44.

De esta manera, los 8 equipos completaron de a dos juegos disputados en la burbuja de Medellín.



“El partido estuvo apretado al principio, pero después del tercer cuarto marcamos la diferencia, la defensa fue muy buena y logramos que el ataque en salidas rápidas fueran muy efectivos”, dijo Ivana Caballero, jugadora de Motilonas del Norte.



“Hicimos un muy buen partido, aún tenemos que ajustar varias cosas, pero habíamos hablado en estos últimos días que debíamos salir de la presión porque ellos son un equipo muy agresivo (Team Cali), defienden muy arriba y hablamos cómo poder pasar la presión y logar atacar rápidamente”, expresó Ornella Bachinni, jugadora de Club Valtam de Soacha.



El quinto día de competencia tendrá el gran atractivo que se enfrentan los dos equipos líderes de la Liga: Leonas Inder Medellín y Universidad de Medellín en un duelo que se disputará a las 6:00 p. m. en el Coliseo Iván de Bedout.



“Para nosotros es importante quedar en las primeras posiciones para enfrentarnos al que tenga, entre comillas, no tan buen rendimiento que van a quedar al final de la tabla y eso nos va a dar un poco más de confianza para poder enfrentar el play off final”, comentó Yanet Arias, jugadora de Leonas.



El otro partido del viernes lo protagonizarán, a las 4:00 p. m., los dos equipos de Cundinamarca: Guerreros de Bogotá vs. Club Valtam de Soacha, este último con su triunfo de este jueves igualó con los mismos puntos a los equipos de Antioquia en la tabla.



Con información de oficina de prensa*