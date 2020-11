Team Cali, buena victoria en la Liga de Baloncesto Femenima

Team Cali se impuso 79-71 sobre Manizales Basketball Club, en la fecha del viernes de la Liga Superior de Baloncesto Femenina.



Fue un encuentro muy parejo en posibilidades y aciertos, que tuvo un primer cuarto marcado por las continuas faltas, pero que al final del partido el Team Cali supo imponerse.



“Es un poco frustrante porque estuvimos ahí todos los cuatro cuartos y es triste que se nos vaya el partido en el último minuto, pero puede pasar”, afirmó Manuela Castillo de Manizales Basketball Club, quien no pudo ocultar su tristeza al haber perdido por tan poca diferencia.



“El partido realmente podía estar para cualquiera de los dos equipos, el que cometiera el error era el que se iba a quedar con la pérdida del juego”, añadió.



A segunda hora, Leonas INDER Medellín se enfrentaron a Motilonas del Norte quienes en un comienzo supieron estar a la altura de las paisas y terminar el primero cuarto 19 – 19, pero después del segundo no pudieron seguirles el ritmo a Leonas que, como ha sido la constante en esta liga, supieron sacar la garra y mantener una amplia diferencia en el resto del partido.



“Ha sido impresionante cómo las chicas se han dispuesto a un torneo que es bastante intenso y han puesto toda su atención en poder acatar el plan táctico que tiene nuestro entrenador Luis Cuenca, que es un entrenador que tiene mucha experiencia y está sabiendo aprovechar tanto las ventajas como las debilidades que podemos tener”, comentó Yanet Arias, refuerzo de la selección Colombia para las Leonas.



Los partidos de este sábado, 14 de noviembre, permitirán que todos los equipos completen un total de 6 juegos:



4:00 p. m. Club Valtam vs Inder Santander.

6:00 p. m. Guerreros Bogotá vs Universidad de Medellín



Tabla de posiciones

Leonas INDER Medellín 11 puntos

Universidad de Medellín 10 puntos (un partido menos)

Club Valtam Soacha 9 puntos (un partido menos)

Team Cali Valle 8 puntos

Motilonas del Norte 8 puntos

Guerreros de Bogotá 7 puntos (un partido menos)

Inder Santander 7 puntos (un partido menos)

Manizales Basketball Club 6 puntos



Estadísticas de la liga

Recuperaciones: Isabel Cristina Rodríguez, Team Cali con 15

Rebotes totales: Myriam Lara, Mainzales Basketball Club con 72

3 puntos convertidos: Daniela Benjumea, Manizales Basketball Club con 8

2 puntos convertidos: Jenifer Muñoz, Club Valtam Soacha con 31

Asistencias: María Mónica Palacios, Inder Santander con 22.

Puntos: Jenifer Muñoz, Club Valtam Soacha con 104.



Con información de la oficina de prensa