¿Qué pasa con el maderamen de la Liga de Baloncesto en San Andrés?

En las primeras de cambio de la Liga de Baloncesto, que se juega en San Andrés hace una semana, el debutante Caribbean Storm dio la sorpresa ganándole en el debut al poderoso Titanes de Barranquilla, y situándose al cierre de esta edición en la punta de la tabla con 6 unidades al igual que Motilones.



Con el regreso del baloncesto, también llegaron polémicas, entre ellas, el estado del maderamen del coliseo Genny Bay de San Andrés. El jueves, en el partido Tigrillos vs. Cimarrones, los jugadores de ambas escuadras decidieron no jugar justo antes de iniciar el partido alegando mal estado de la cancha del coliseo, el cual se encuentra muy cerca del mar en la isla.

Los jugadores lo intentaron



“Lo intentamos, salimos a calentar y lo intentamos. Decidimos entre todos no jugar el partido. (Jhon) Chiquillo (de Cimarrones) me dijo que ellos no iban a jugar, yo hablé con mis chicos y nos pusimos de acuerdo”, afirmó a EL TIEMPO Octavio Muñoz, jugador de Tigrillos.



Por parte de la Liga, rechazaron lo ocurrido alegando que no se siguió el conducto regular, consultándolo con la organización.



El comisionado de la Liga, Jhon Tejada, rechazó en un comunicado lo ocurrido, señalando que desde ayer esperaban contar con todos los insumos para garantizar el buen estado del maderamen, pues “debido a situaciones de logística se ha dificultado contar con la prontitud requerida con todas las herramientas, insumos y productos necesarios, que se han sugerido por expertos en el tema”, aunque Muñoz también afirmó que era la primera vez en el torneo que esto ocurría.



"Estamos esperando recibir a más tardar el día 29 de octubre en horas de la mañana, 6 ventiladores industriales para el maderamen, 8 ventiladores para los camerinos y productos especiales para aplicar en el maderamen", concluye el comunicado.





Equipos como Titanes y Tigrillos, consultados por EL TIEMPO, afirmaron su compromiso para continuar con el desarrollo del campeonato a pesar de lo ocurrido el jueves.

Así va la Liga

Los debutantes Caribbean Storm y Motilones están a la cabeza de la Liga con seis unidades, mientras que el tetracampeón Piratas es escolta de los co-líderes con cinco puntos.



Cafeteros vs. Piratas, Corsarios vs. Tigrillos y Cimarrones vs. Titanes son los partidos para este sábado en la Liga WPlay, mientras que el día domingo se enfrentarán Motilones vs. Sabios, Team Cali vs. Cóndores y Tigrillos vs. Búcaros.



