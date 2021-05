Orden público afecta también la Liga de baloncesto

El miércoles 28 de abril estaban programados los juegos Team Cali vs. Tigrillos y Búcaros vs. Sabios. Sin embargo, ambos juegos y la fecha que resta quedaron en vilo debido a la situación de orden público que se vive en Cali por el Paro Nacional.



Los partidos de este martes 4 y miércoles 5 de mayo también fueron suspendidos por la prolongación de la crisis que se vive en Cali. Sabios vs Búcaros y Titanes vs Motilones eran los partidos que estaban programados este martes.



El miércoles 5 de mayo estaban programados los encuentros entre Hurricanes vs. Motilones y Caribbean vs. Tigrillos.



En el comunicado de la División Profesional de Baloncesto además se hizo un llamado a "a la empatía, el respeto por la vida y una invitación al diálogo para buscar solución a la crisis actual que atraviesa nuestro país".



#LBP2021-1 | Comunicado oficial

Teniendo en cuenta la situación que atraviesa nuestro país, y en específico Cali, donde se desarrolla el torneo, hemos decidido acatar las instrucciónes de la Alcaldía de Cali y suspender las jornadas del martes 4 y miércoles 5 de mayo de la LBP. pic.twitter.com/jyzl59h9BQ — DPB Colombia (@DPB_Colombia) May 4, 2021

