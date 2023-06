La Liga de Baloncesto Colombiana ya tiene los cruces de los semifinalistas del presente torneo, fase que arrancará el próximo lunes en Bogotá y San Andrés.

La semifinal uno será Titanes vs Caribbean Storm, quienes vuelven a enfrentarse en esta fase luego de cruzarse en la temporada 2021-2, ganando el cupo a la final Titanes de Barranquilla.



Mientras tanto la semifinal dos será Cafeteros vs Piratas.



Estos dos equipos nunca se han enfrentado en una instancia definitiva desde volvió Cafeteros al baloncesto profesional, pero si han jugado en dos oportunidades en la temporada 2021-2, llevándose Cafeteros los dos juegos en el todos contra todos.

El calendario

Bogotá: 2:30 p. m. Lunes, 19 de junio de 2023 | Piratas VS Cafeteros

San Andrés: 8:30 p. m. Lunes, 19 de junio de 2023 | Caribbean Storm VS Titanes

Barranquilla: 5:30 p. m. Jueves, 22 de junio de 2023 | Titanes VS Caribbean Storm

Rionegro: 8:10 p. m. Jueves, 22 de junio de 2023 | Cafeteros VS Piratas





*Barranquilla: 8:05 p. m. Viernes, 23 de junio de 2023 | Titanes VS Caribbean Storm

*Rionegro: 10:10 p. m. Viernes, 23 de junio de 2023 | Cafeteros VS Piratas

*En caso de ser necesario





