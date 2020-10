Caribbean Storm, unión y lucha de San Andrés y Chocó por el baloncesto

El entrenador costarricense Rodolfo Fonseca tiene la misión de aprovechar el talento, la talla y el deseo de salir adelante del equipo Caribbean Storm, un equipo nacido del amor por el baloncesto y de la lucha social de San Andrés y Chocó.

Fonseca reconoce que estas zonas del país son bastante olvidadas, pero al mismo tiempo destaca la lucha por salir adelante y el hecho del agradecimiento por la vida que tienen sus jugadores y los habitantes de estas regiones.



Caribbean Storm será uno de los grandes candidatos al título de la Liga de baloncesto que comienza este miércoles y el DT del equipo habla de varios aspectos.



Su equipo es producto de dos plazas muy basqueteras en Colombia, pero también dos lugares de pobreza, son ustedes un alivio desde lo deportivo para ellos, ¿cómo lo ve?

Primero hay que decirle al Gobierno que debe poner mucha más atención sobre estas zonas del país. Ya estuve un año un año trabajando con San Andrés. He visto a gente muy noble, humilde y que necesita ayuda del Estado. Hay muchos aspectos en los que se deben trabajar para estas comunidades, porque hay una desolación tremenda, que quiere luchar.



¿Qué significa para usted manejar un equipo con tantas ilusiones y que encuentra en el deporte un aliciente?

Es muy importante tener alguna práctica y más si es deportiva. En estas zonas del país uno ve a los muchachos sentados y pasivos afuera de sus casas un sábado o un domingo. Sin embargo, cuando ellos entran a la cancha demuestran un amor por el baloncesto, mucha pasión, hambre y mucha entrega. Dan ganas de entrenarlos por ese deseo de jugar. Nunca están cansados, siempre quieren estar ahí. Es un gusto entrenar a personas con mucha ilusión. Encuentro ellos mucho deseo y no como pasa hoy en día, tener que rogarles a muchos para que jueguen. Ellos lo obligan a uno a hacer las cosas.



¿Qué características tienen los jugadores sanandresanos y del Chocó?

Uno encuentra de todo un poco. Puedo decir que son similares a lo que uno encuentra en el baloncesto de Panamá. Son jugadores con mucha habilidad, mucho dribling. En especial son de una talla muy alta, pero no por eso pueden hacer transiciones lentas cuando pasamos de defensa ataque o cuando robamos el balón en la ofensiva. Tienen buenos tiros. A esas cualidades técnicas hay que agregarles el deseo y que son muy trabajadores. Eso es lo que más marco.



¿Cómo se ven en esta Liga que será histórica?

Definitivamente será muy competitiva. Hay equipos con extranjeros muy buenos, con un roce internacional muy importante. Eso es indispensable, ese bagaje de diferentes culturas será importante. Por la talla de los jugadores creo que el trabajo con los pívots será muy alto, quizá algunos aplicarán el motion offense. Apenas vamos a comenzar y ya veremos cuáles serán las estrategias y las armas. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y tenemos un deseo firme de ser campeones.



Usted trabaja con un grupo en el que se caracteriza por ser una cultura alegre…

Es muy interesante el comentario. Hay que ver la cultura de ellos. Las personas de etnia negra sabemos sus capacidades, tienen un despliegue físico importante y su fisionomía es imponente, que para el baloncesto que practicamos es un arma poderosa. Ahora, esa forma de ser de ellos, alegres, siempre sonrientes, es algo de esta mezcla del caribe. Si algo he visto es que ellos tienen poco, pero lo valoran.



