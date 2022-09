La Liga de baloncesto en Colombia vuelve al ruedo este segundo semestre con una temporada que contará con la participación de 10 equipos a partir del 17 de septiembre hasta el 23 de noviembre, en caso de haber un quinto juego en el 'play-off' final.



Abecé del torneo

Cafeteros vs. Tigrillos Foto: DPB Colombia

El torneo se jugará en modalidad Local-Visitante, con la presencia de los hinchas en todas los coliseos del país, con el fin de masificar el baloncesto en cada una de las ciudades donde se juega.



Los diez (10) equipos que participarán en la temporada 2022-2 son: Búcaros de Bucaramanga, Caribbean Storm de San Andrés Islas, Cimarrones del Chocó, Cóndores de Cundinamarca, Corsarios de Cartagena, Piratas de Bogotá, Sabios de Manizales, Team Cali, Tigrillos de Medellín y Titanes de Barranquilla, el actual hexacampeón de la Liga.

Sistema de juego

Liga profesional de baloncesto Foto: Liga W Play

El torneo está dividido en dos grupos:



Grupo A

Titanes de Barranquilla

Búcaros de Bucaramanga

Corsarios de Cartagena

Caribbean Storm Islands

Tigrillos de Medellín



Grupo B

Cimarrones del Chocó

Cóndores de Cundinamarca

Piratas de Bogotá

Sabios de Manizales

Team Cali



Este evento se jugará en una primera fase la cual tendrá dos rondas. En la primera ronda el equipo local enfrentará al visitante en dos ocasiones, mientras que en la segunda ronda, quién fue local tendría que viajar a visitar al club que enfrentó para jugar dos partidos más.



Pasarán los cuatro primeros de cada grupo a cuartos de final enfrentándose así:

1A vs 4B (Llave 1), 2A vs 3B (Llave 3), 1B vs 4A (Llave 2), y 2B vs 3A (Llave 4). Estas llaves se define el semifinalista al ganador de dos de tres partidos (2/3).



Los ganadores de las llaves pasarán a los playoffs de semifinales donde se enfrentarán por un cupo a la gran final de la Liga de Baloncesto Profesional jugando al ganador de tres (3) de cinco (5) partidos.



En esas semifinales los cruces serán: Ganador de la llave 2 vs llave 3 y ganador de la llave 1 vs ganador llave 4.



Además, los equipos locales deben tener en planilla de jugo la presencia de un jugador u23 y un jugador u21.



Este torneo no será burbuja, por lo cual el público de todo el país podrá asistir a los coliseos de sus ciudades y así disfrutardel baloncesto profesional de Colombia.

*Con información de la División Profesional de Baloncesto de Colombia