Los retos y los objetivos de Piratas en la Liga de baloncesto local

Uno de los equipos más tradicionales del baloncesto colombiano es Piratas. Durante toda su historia, el quinteto bogotano ha animado el torneo local con buenos jugadores, mucha fantasía y su entrega por ser un referente de este deporte al que le ha faltado mucho más apoyo.

A la Liga de este año, una edición especial a raíz de las dificultades que vive el mundo por la pandemia del coronavirus, llegan a la burbuja de Cali con un equipo que combina juventud y experiencia. Al igual que la Federación Colombiana de Baloncesto, División Profesional de Baloncesto (DPB), Piratas ha hecho un tremendo esfuerzo por llevar una nómina competitiva para este torneo.



En entrevista con EL TIEMPO, José Tapias, entrenador y máximo ícono del equipo bogotano, analizó sus posibilidades, a sus rivales y todo lo que será este torneo, que pinta como uno de los mejores de la historia.



¿Cuál es el análisis de la nómina de Piratas para esta Liga?

La nómina de Piratas es una mezcla de juventud y de experiencia. Los jóvenes serán los tres jugadores invitados: Siaan Rojas, Parker Farris y Corey Hammel, que acaban de salir de la universidad. Hay dos experimentados como Brandon Givens, de grata recordación y un jugador muy querido por nosotros, y John Thomas, que es un jugador interno. En los jugadores nacionales tenemos, de alguna manera, un grupo que ha estado en los últimos dos o tres años. El grupo tiene esa mezcla. Indudablemente, hay que jugar y nosotros siempre pensamos en el rival que sigue y el primer oponente que tenemos será un quinteto armado hasta los dientes, con jugadores extranjeros de primer nivel. Nos hemos acostumbrado a hacer mucho con poco. Vamos a hacerlo, somos conscientes de no ser favoritos, pero no nos molesta salir a jugar cada partido como una final.



¿En qué condiciones llegan?

Llegamos con unas expectativas enormes. Todos los jugadores, especialmente los jóvenes, quieren saltar a la cancha y salir adelante. El primer juego será contra Triguillos, con jugadores muy fuertes y que se nota que es muy experimentado, con extranjeros de primer nivel. Nosotros nos hemos acostumbrados a dar la lucha. Esto es cinco contra cinco. El ánimo de todos es bueno e intentaremos mantenerlo hasta el final. Siempre exista cualquier dificultad lucharemos por sobreponernos, porque siempre ha sido así.



¿Cómo analizan a sus rivales?

Todo el mundo habla del actual campeón, armado desde hace tiempo, con una línea de primer nivel, con el entrenador nacional, estoy hablando de Titanes, que es el archifavorito. Por otro lado, el equipo de casa, el Team Cali, también hecho grandes esfuerzos para traer un equipo de gran nivel, otro favorito. El equipo de San Andrés y Chocó viene armado con todo para arrasar en la Liga, con una mezcla de jugadores nacionales y los foráneos de primer nivel. Sabios también se convierte en un favorito. Ese es mi juicio sin, de golpe, ir a lastimar o herir susceptibilidades. Son los equipos más firmes a estar en los primeros lugares. ,



¿Será este el mejor torneo en muchos años por jugadores, técnicos, y el tremendo esfuerzo que hicieron?

Yo pensaría que si este no es el mejor torneo, por lo menos pinta ser uno de los mejores. Están todos los jugadores de la Selección Colombia, salvo Bryan Angola Hansel Atencia, de resto todos están aquí. Hay, indudablemente, una proliferación de entrenadores extranjeros lo que es importante. Por las características y porque vamos a estar concentrados en solo jugar, esa concentración hace qiue todo el mundo tenga la mente el alma, la mente en el baloncesto.



¿Cómo está la burbuja?

Nos recibieron bien desde el primer día, con todos sus protocolos de seguridad. Nosotros testeamos a todo el equipo el primero de octubre y a los extranjeros el 4. El 10, antes de entrar a la burbuja, había que entregar el certificado. Estamos muy contentos y agradecemos que todos estamos estado negativos en nuestras pruebas. Hemos hablado sobre el hecho de cuidarnos mucho y nuestros jugadores son muy juiciosos. Nos sentimos tranquilos. Nos lavamos las manos y andamos con tapabocas. Me siento tranquilo, soy un hombre de 60 años y hay que extremar las medidas de cuidado y ayudarnos los unos a los otros.



