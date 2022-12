En el 2017 comenzó el calvario para el pesista colombiano Lesman Paredes Montaño. Ese año, aunque todo es enseñanza en la vida, es para olvidar. Una cirugía en la espalda lo tumbó a la cama.

Los dolores eran insoportables. Mentalmente se preparó para lo que venía, porque sabía que la situación no era la mejor y su futuro dependía del sacrificio, de las ganas y del empeño que le pusiera.



Lesman, que acaba de ganar oro en arranque y total y plata en envión de los 96 kilos del Mundial de Pesas de Bogotá compitiendo por Baréin, ‘sudó la gota gorda’, superó la cirugía y volvió a los entrenamientos, pero por esos días no sabía que los inconvenientes no pararían.



Nació el 5 marzo de 1996, en Cali, pesa 96 kilos, mide 1,84 metros de estatura. Se levantó en el hogar de Teodoro Paredes y de Marta Montaño, sus padres, y al lado de Elid, Jaír, Alver, Hárold, sus hermanos.



Cuando ‘sacaba la cabeza’ de la lesión en la espalda y se ilusionaba con volver rápido y recuperar el nivel, Paredes volvió al túnel, una bursitis lo volvió a noquear.



“Ese problema en la cadera fue en el 2018. Estaba saliendo de una y volví a meterme en otro problema, pero la vida es así, me tocó afrontarlo, pero no fue fácil”, contó Lesman.



Fue tan complicado todo, que pensó varias veces en retirarse, en decir “no más”. Los dolores eran tan fuertes que ‘tiró la toalla’.



“Los dolores eran duros, me aparecían cotidianamente, eso me saturo, no solo en los entrenamientos, sino porque no podía dormir, tampoco manejar. Sin embargo, los superé, fue cuestión de muchos días”, relató.



Lesman recuerda que cuando iba a entrenar lo hacía atrapado por el pánico. Le tenía miedo al dolor, tuvo que afrontar muchas más horas de tratamiento de fisioterapia, le tocó someterse a consultas psicológicas, era difícil arrancar casi que de cero, pero lo hizo.



Fueron tres años complicados, en los que el campeón mundial casi que se pierde para las pesas del mundo. Todo no fue triste, pues Lesman aprovechó ese tiempo para estudiar y hace poco celebró su grado de ingeniero industrial, el que le concedió la Universidad Libre de Cali.



“Hoy recuerdo a muchas personas. Claro, principalmente a mi familia, pero en esos momentos difíciles estuvieron personas de Indervalle. Soy una persona fuerte mentalmente, pero ellos me ayudaron mucho. Me enfoqué en resistir y salí adelante”, precisó.



Lesman Paredes Foto: Archivo particular

Niño inquieto

Dice que su infancia fue tranquila. Su mamá era profesora en su colegio, el Alfonso López de Buenaventura, donde cursó la primaria y el bachillerato. Nació en Cali, cuenta, de casualidad, porque sus padres, por esos días del parto, estaban en esa ciudad, pero eran del puerto, vivían allá.



Su papá era pescador en esa época y en muchas ocasiones el pequeño Lesman lo acompañaba a su trabajo, pero la influencia de Marta fue para él. Era una educadora, estricta, orientada al estudio.



Le inculcó que había que ser responsable y que los libros y los cuadernos podrían darle mejores dividendos para su futuro. Paredes fue buen estudiante, no el mejor, pero sí pasó todos los años, no perdió ninguno.



“Nunca nos faltó nada en la casa, no me puedo quejar, todo los apoyos los tuve, el deportivo y en la educación. En el colegio hacían la semana deportiva, ahí todo era deporte, las luchas de los intercursos y el entrenador de Buenaventura de pesas hizo una exhibición y me gustó”, explicó Lesman.



Era tan estricta su mamá con el tema del estudio que él le ‘sacaba el cuerpo’. Cuenta que cambiaba los horarios para no encontrársela en el colegio. Si ella trabajaba en la tarde él decía que estudiaba en las mañana. Lo hacía porque si bien le iba bien en las notas la recocha con sus compañeros era el pan de cada día.



Señala que le gusta gozarse todo, ‘sacarle jugo’ a lo que se le presente. No es introvertido, al contrario, es una persona despierta, que le gusta hacer amigos, que no se queda quieta.



Veía cómo sus compañeros venían de entrenar en las tardes y no tenía con quién hablar. Llegaban con sus maletines y él ‘pasaba saliva’.



Por eso se inscribió para aprender taekwondo, pero poco duró ahí, gracias a una fractura del brazo izquierdo.



Una vez recuperado se acordó de esas exhibiciones de las pesas en el colegio y tomó la decisión. Marta no lo dejó seguir en el taekwondo y tomó la determinación de cambiarse.



Siempre ha sido un hombre de buen corazón. Muchos de sus compañeros pasaban dificultades en sus casas y él los ayudaba.



“Eso se lo aprendí a mi mamá, porque siempre ha sido dada a la comunidad. Me gusta ayudarle a la gente, porque mis amigos no lo tenían todo y eso que quedó para toda la vida”, declaró.



Cuando les tocaba viajar para algún campeonato, Marta se encargaba de conseguir algún dinero para los amigos de su hijo que no podían ir porque sus padres no tenían con qué financiar el desplazamiento y la alimentación. En muchas ocasiones les tocó poner dinero de su propio bolsillo.



En Buenaventura lo tuvo Harry Domínguez, quien fue su primer entrenador en las pesas. Una vez terminó el bachillerato se fue para Cali. Los pesos que levantaban eran altos y era un portento campeón.



Allí lo recibió Jáiber Manjarrés, con quien estuvo hasta el 2019, para ponerse a órdenes de Andrea Zuluaga, quien en su actual entrenadora.



Volvió a lo más alto del podio el año pasado, luego de cuatro años duros, con fuertes dolores que le sacaron lágrimas. Lesman integró la Selección Colombia en el Mundial de Uzbekistán y no desentonó.



(Además: Dibu Martínez, 'el mayor pedazo de m...': dura arremetida de futbolista francés).

Otra vez al triunfo

El vallecaucano se colgó dos oros en la categoría de los 96 kilos. Ganó el envión, con récord mundial de 187 kilos, y terminó de primero en el total, una revancha con el destino, otra batalla ganada luego de tanto sufrimiento.



“Fue como volver a nacer. Esa vez quedé muy satisfecho, pues llevaba cuatro años sin competir en el ámbito internacional y eso me dio pie para comenzar a pensar en grande”, dijo.



Tiene claro que su meta en una medalla en los Juegos Olímpicos y se prepara para conseguirla. Entiende que debe subirse a los 102 kilos, porque los 96 no es una división para las justas de París 2024, pero lo hará y trabajará para eso.



Ese resultado en el Mundial del 2021 fue clave para su vida, para su futuro, para su familia. Los dirigentes de la halterofilia en Baréin pusieron sus ojos en él, lo llamaron y le propusieron competir por ese país.



Lesman escuchó la oferta, puso en la balanza beneficios, condiciones, pro y contras y les dio el sí.



“El apoyo iba a ser mejor para la preparación, me dan todo lo que necesito y la parte económica es mucho mejor, por eso me decidí”, precisó.



Y agregó: “No voy a decir que la clasificación a los Olímpicos será sencilla, pero es claro que quedarme en Colombia no era una garantía. Acá me tocaba luchar con mis compañeros y el nivel de ellos es muy alto”.



Desde julio pasado está nacionalizado. El trámite no duró mucho, apenas mes y medio y ya es ciudadano, otra de las garantías que tiene.



Los pesistas colombianos, sus compañeros en la selección, le dieron el total respaldo. Cuenta Lesman que están felices y para el Mundial de Bogotá entrenó con ellos.



“Saben que la situación en el país con el deporte no es el mejor. Los deportistas tenemos un cuarto de hora y uno pasa muchas veces la vida haciendo deporte y poco consigue, termina su carrera y por bien que te vaya al final no pasa nada”, acotó Paredes.



Baréin, para él, es una garantía de tranquilidad. No tiene que pensar en que no hay dinero para los desplazamientos, para las inscripciones, para los tiquetes de avión, hoteles y alimentación, una razón más para dar ese paso.



Hoy, todo es distinto para él. Las medallas en el Mundial de Bogotá lo ilusionan. Una vez más logró el título, lo que ha celebrado con su novia, la también pesista Tatiana Cambindo.



Vive en Colombia, entrena en el país, pero Lesman y Andrea, su entrenadora, sienten que están al frente de una excelente opción de hacer historia, sin la bandera nacional, sino defendiendo los colores de una nación que les abrió las puertas.



Lesman busca la medalla olímpica, está seguro que la puede conseguir, pero no olvida sus raíces. Gana buen dinero, tiene todas las comodidades, pero entiende que tiene que seguir luchando y que no debe creerse el Rey de Baréin.

LISANDRO ABEL RENGIFO

REDACTOR DE DEPORTES EL TIEMPO

@LisandroAbel

