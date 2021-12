LeBron James dio positivo para covid-19 y será baja para los Lakers

LeBron James, figura de Los Angeles Lakers, dio positivo para covid-19 y deberá permanecer aislado en Sacramento (California), donde su equipo enfrentaba este martes a los Kings.

El equipo había anunciado que James entró en el protocolo del coronavirus y por eso no actuó en el partido de este martes y no ha confirmado el positivo del jugador.



Anthony Davis confirmó el positivo de LeBron

Sin embargo, su compañero Anthony Davis confirmó el positivo. "Me ha dicho que se encuentra bien, que es asintomático, lo cual es una buena señal. Queremos asegurarnos de que vuelva. La salud es lo más importante, más importante que el baloncesto. Tiene una familia y queremos asegurarnos de que estará bien pase lo que pase", declaró.



James, que cumplirá 37 años el 30 de diciembre, confirmó a finales de septiembre que se había vacunado contra el coronavirus.



"Yo era muy escéptico (sobre la vacuna), pero hice mi investigación (...), me pareció que era lo mejor no solo para mí sino para mi familia y para mis amigos, y por eso decidí hacerlo", contó en la jornada de los Lakers para presentar la nueva temporada.



No obstante, James evitó criticar o dar consejos a quienes en la NBA todavía no han recibido el pinchazo. "Hablamos de los cuerpos de cada uno. No es algo político, de racismo, de brutalidad policial o de cosas de esa naturaleza", argumentó cuando fue cuestionado sobre si una figura de su importancia debería dar un paso al frente para animar al resto de la liga a vacunarse.

James ha tenido un duro comienzo de temporada

La entrada de LeBron en el protocolo del coronavirus se une a un comienzo de temporada bastante convulso para ‘King James’: se ha perdido diez partidos por diferentes problemas físicos y fue sancionado con un encuentro fuera de la cancha tras ser expulsado por darle un golpe en la cara a Isaiah Stewart de los Detroit Pistons.



En los once encuentros que ha jugado hasta ahora ha logrado 25,8 puntos, 5,2 rebotes y 6,8 asistencias de media por encuentro.



La ausencia de James no ayuda a unos Lakers que no han empezado el curso con buen pie y que son séptimos en la Conferencia Oeste (11-11).



La franquicia angelina apostó para la temporada 2020-2021 por un arriesgado y muy veterano proyecto que ha unido en una misma plantilla a LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook y Carmelo Anthony.



DEPORTES

Con Efe