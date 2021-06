LeBron toma decisión drástica, tras la eliminación de Lakers

Los Angeles Lakers, actuales campeones de la NBA, cayeron 113-100 ante los Phoenix Suns (global 4-2), culminando una dolorosa eliminación en primera ronda de playoffs para el equipo que capitanea LeBron James.

Es la quinta vez en la historia de la liga de basquetbol que un equipo defensor del título es apeado en la primera eliminatoria de la siguiente temporada.



San Antonio había sufrido dos veces este fracaso (2000, 2015), al igual que Miami en 2007 y Dallas en 2012. Con la obligación de ganar este jueves en Los Ángeles para seguir vivos, Anthony Davis hizo un intento de jugar pese a su lesión de ingle pero tuvo que retirarse a los cinco minutos, lo que puso demasiado cuesta arriba la victoria a LeBron (29 puntos) y al resto de sus compañeros.



Por su parte, los Suns, con un Devin Brooker desbordado con 47 puntos y segundo sembrado de la Conferencia Oeste, aprovecharon su primera oportunidad para eliminar al campeón defensor.



"Esa es la única forma en que queríamos que fuera", dijo Booker sobre el triunfo en la primera ronda.



"Sabíamos que no íbamos a llegar a donde queríamos sin pasar por ellos, y resultó ser en la primera ronda. Fue un duelo difícil hasta el final. Una vez que nos derrotaron 2-1, tuvimos que reagruparnos y hacer todo bien, seguimos luchando".



Sin Tokio

Después de la eliminación, James declaró el jueves que su objetivo es comenzar sano la próxima temporada y sugirió que prefiere descansar a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio.



"Lo que más me molesta es que nunca tuvimos la oportunidad de ver a nuestro equipo al completo por lesiones, covid o alguna otra cosa", lamentó James tras la derrota ante los Phoenix Suns (113-100) que culminó la eliminación de los vigentes campeones por un global de 4-2.



"Nunca pudimos tomar el ritmo, nunca pudimos ver todo el potencial del que éramos capaces (...) Ahora tendré una oportunidad de descansar tres meses, de tener bien mi tobillo, que era lo único que me molestaba al final de temporada", afirmó el alero, de 36 años.



Entre marzo y abril, 'King James' estuvo más de un mes fuera de las canchas por un esguince de tobillo que le persiguió hasta los playoffs.





Resumen de agencias