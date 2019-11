LeBron James sigue rompiendo marcas y está cerca del olimpo de la NBA

Parece que no existe una marca que no pueda superar. No hay barreras para The King. Jornada tras jornada de la NBA reescribe la historia. Cada uno de sus movimientos provocan olas. LeBron James es el dueño de la historia.

En sus manos está el secreto. En New Orleans le sumó otra página a su magnífico legado, ya que en el triunfo del miércoles de Los Angeles Lakers contra los Pelicans por 114-100 llegó a los 33.000 puntos y se sumó al selecto club de Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone y Kobe Bryant.



Con los 21 puntos anotados ante New Orleans Pelicans (completó la noche con 29 tanto, 11 asistencias y 5 rebotes)) llegó a la marca histórica y está muy cerca del registro de Kobe Bryant, que sumó durante su carrera 33.643. La cantidad de puntos de los dos primeros de la nómina son más importante, ya que Malone figura segundo en la lista con 36.928, mientras que el primero, Kareem Abdul-Jabbar, llegó a los 38.387.



Ahora bien, la proyección de LeBron parece más importante, porque apenas tiene 34 años y e quedan varios años en la competencia. Las marcas de los tres que están por delante de The King se dieron a los 37 años para Kobe y Malone, mientras que Kareem cerró su producción de puntos a los 38 años.



LeBron superó los 33.000 puntos en 1216 partidos disputados en 17 temporadas. Jugó 76 partidos en 11 de las 16 temporadas en la NBA, y solo en tres no llegó a los 70 juegos. Las producciones del 23 de los Lakers siempre impresionan, tanto que en 15 temporadas (desde 2004-05) tiene un promedio de 25 puntos por partido.



LA NACIÓN

GDA