LeBron, el ‘rey’ que le pondrá picante al Oeste en la NBA

“Ahora Los Ángeles tienen un dios y un rey. Bienvenido LeBron James”, fue el pretencioso mensaje con el que el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic le abrió las puertas de la ‘Ciudad de las Estrellas’ a una de las más rutilantes figuras de la NBA, que comienza el martes, que fichó para esta temporada con Lakers. Potentes palabras que no mienten al resaltar al jugador de 33 años, quien está en los anales del baloncesto de los Estados Unidos y ha marcado una época de gloria.

LeBron es un basquetbolista que despierta envidias y admiración al mismo tiempo. A su edad se ha constituido como una figura importante para la NBA y hay quienes lo comparan con una leyenda como Michael Jordan. Su alta competitividad y sus deseos de ser siempre el mejor hacen que sea visto como alguien con un carácter complicado. Se siente superior a todos sus rivales. Pero asimismo todos los equipos desean tener a un LeBron James.



Con Cavaliers de Cleveland, LeBron volvió a ser una máquina atlética. Era capaz de dominar a todos sus oponentes. Salió campeón y siempre llegaba a la final. Él era el rey de la Conferencia del Este. Sin embargo, el desgaste y tener nuevos retos lo llevaron al Oeste. Su fichaje por Lakers marcó un hito, en un conjunto que estaba carente de una figura y que en los últimos años no encontraba la brújula y que era uno de los mejores de la historia. Su cambio de aire es un salto de calidad para la NBA.



“El impacto que generará LeBron jugando en Lakers se verá a largo plazo, eso es evidente. Es el tipo de jugador que, cuando llega a un equipo, se convierte automáticamente en un gran contendiente”, le dijo a EL TIEMPO la jugadora de Sparks de Los Ángeles Candace Parker, y quien trabajará como comentarista de la NBA en TNT.

Líder de una camada

Un sinónimo de LeBron puede ser final. En la pasada temporada completó ocho años seguidos disputando el título. Por eso es que su nombre es capaz de ilusionar al seguidor de Lakers con la posibilidad de llevarse el anillo. Sin embargo, y aunque, el jugador le va a dar otro condimento al Oeste, haciéndolo más fuerte, desprotegiendo y dejando huérfano al Este, el equipo de Los Ángeles es muy liviano aún para poder pelearle de frente a Warriors de Golden State, campeones defensores.



Dentro de la plantilla de Lakers hay muchos jóvenes. Lonzo Ball (20 años), Brandon Igram (21 años), Svi Mykhailiuk (21 años), Moritz Wagner (21 años) e Ivica Zubac (21 años) son los talentos que deberán aprender mucho de LeBron y que sopesan la tesis de que Lakers aún no está preparado para dar la pelea por el título.

“Creo que la mayor importancia de la llegada de LeBron es su impacto en los jóvenes en este equipo. Chicos como Kuzma, Ingram y Lonzo aprenderán mucho y crecerán como jugadores. El objetivo de Lakers al contratar a LeBron no fue llegar a los playoffs de inmediato. Creo que su verdadero impacto en la Conferencia Oeste se sentirá el próximo verano cuando atraiga a agentes libres para que jueguen junto a él y se enfrenten de verdad”, añadió Parker.



El Oeste ahora tiene pimienta. Además del superpoderoso Warriors de Golden State de Stephen Curry y Kevin Durant, también estarán James Harden y Chris Paul, de Rockets de Houston; a Damian Lillard, de Trail Blazers de Portland; a Anthony Davis, de Pelicans de New Orleans; a las duplas Paul George-Russell Westbrook, de Thunder de Oklahoma, y Jimmy Butler-Karl Anthony Towns, de Timberwolves de Minnesota. LeBron salió de su zona de confort en Este y peleará con los verdaderos grandes de la NBA.



Precisamente, Durant, otra de las grandes estrellas de la NBA, se mostró muy contento por la llegada de LeBron a Lakers, tras asegurar que es un paso que todas las figuras deben dar.



“Me encantó. Absolutamente me encantó. Pensé que era la decisión perfecta, el movimiento perfecto (para LeBron). Él ya hizo todo lo que se suponía tenía que hacer en Cleveland. Creo que es un siguiente paso perfecto para él y está también como rompiendo los moldes de lo que se supone que una superestrella de la NBA tiene que hacer. Va a hacer su libro aún más interesante”, dijo.



Warriors, que ha sido la bestia negra para LeBron, ahora tendrá a otro competidor en su zona, aunque, algo que para Klay Thompson será de mucha alegría para el Oeste. “Espero de él que mejore a estos Lakers, además de que tienen un montón de jugadores para lograrlo. Creo que esto va a transformarse en intensidad”, dijo el jugador de Golden Sate.

Vuelan los billetes

El contrato que LeBron firmó por cuatro años con Lakers es, sin duda, uno de los mejores de la historia. Llegó al quinteto de Los Ángeles a cambio de 154 millones de dólares, una cifra escandalosa para el baloncesto.



En resumidas cuentas, LeBron ganará 38,5 millones de dólares por año, 3,2 millones por mes, 740.000 por semana, 105.479.45 dólares por día 4.394 dólares por hora, 73,25 dólares por minuto y 1,22 dólares por segundos.



La compañía minorista Fanatics, que puso en su página de internet la nueva camiseta de James con el número provisional 00, que oficialmente será el 23, el mismo que ha vestido en los anteriores equipos en los que ha estado, informó a la cadena de televisión ESPN que en apenas unas horas las ventas se colocaron entre los 10 mejores días de su historia de prendas de la NBA.



En las primeras tres horas de ventas, hubo un aumento del 600 por ciento en comparación con la que se dio con la nueva camiseta de Cavaliers, que fue colocada en el sitio de internet el día que James regresó a Cleveland tras dejar a los Heat, en julio del 2014.



El paso de LeBron James a Lakers marca una historia y la NBA cambiará a partir de este martes. El rey quiere conquistar un nuevo anillo; veremos qué pasara.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4