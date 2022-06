El basquetbolista LeBron James, de los LA Lakers, vive sensaciones agridulces en las últimas semanas.

El equipo angelino, del que es la gran estrella, no logró clasificar a los 'play-offs' de la NBA y la prensa deportiva no ha bajado lo ocurrido de "fracaso monumental". Sin embargo, en lo personal, aunque no cerró una gran temporada, hay un motivo que lo tiene bastante contento.



Según informó este jueves la revista 'Forbes', James se convirtió en el primer jugador de la NBA en convertirse en billonario.



(No deje de leer: Gerard Piqué: la canción que Shakira le habría dedicado por supuesta crisis).

La riqueza de LeBron James

Facebook Twitter Linkedin

Lebron James. Foto: AFP

Según reseña el medio especializado, el basquetbolista acumuló 121.2 millones de dólares el año pasado.



De acuerdo con los estimados, recibió más de 900 millones de dólares por sus ingresos extradeportivos. Por temas de contratación ha recibido cerca de 385.



Los activos netos, alejados de inversiones colectivas, se estiman en 500 millones de dólares.

Más noticias

DEPORTES