LeBron James, el mejor pagado de la NBA: ¡95 millones de dólares!

Los salarios de los deportistas siempre han sido objeto de admiración y por eso, año a año la prestigiosa ‘Revista Forbes’ realiza un listado de los nombres con los atletas mejor pagados del mundo. Aunque esta clasificación generalmente se publica en junio, dio a conocer desde ya los salarios que tendrán algunos de los jugadores de la NBA, en donde el nombre de LeBron James, hace su aparición, por ser el que tendrá mayores ingresos de esa liga, por séptimo año consecutivo.



De acuerdo con la prestigiosa revista, el salario para este 2021 de la estrella ‘Los Angeles Lakers’ se fijó en 39,2 millones de dólares, lo que, sumado a sus contratos de patrocinios, estimados en US$64 millones, lo llevaría a contar al final del año con una suma de US $95,4 millones. Sin duda, una cifra importante que lo llevaría a elevar las ganancias de su carrera por encima de los US$ 1.000 millones. Una cifra récord, teniendo en cuenta que es un jugador activo, asegura la publicación.



Sin embargo, afirma 'Forbes', James y todos los jugadores de los Lakers tendrán el 20% de su pago en una cuenta depósito, “en garantía para ayudar a equilibrar el 50-50 por la crisis del covid". Esto lo llevaría a perder unos US$ 8 millones, por lo cual no entraría al prestigioso grupo de atletas que han ganado $100 millones de dólares o más en un solo año. En este listado han estado figuras como Tiger Woods y Floyd Mayweather.​

El covid y su impacto en las ganancias de los astros del baloncesto

De acuerdo con ‘Forbes’, en las últimas tres décadas los salarios de las estrellas de la NBA se habían disparado. Por eso, se había proyectado que para este año 44 jugadores de la liga ganaran al menos $ 25 millones de dólares como salario, pero los descensos en las taquillas ocasionados por el covid-19 redujeron esa cifra a solo 34 jugadores.



Aún así, la NBA continúa obteniendo ganancias y aunque la temporada empezó el mes pasado con baja asistencia de público, los juegos se mantienen, pese a las críticas de llevar a cabo encuentros de baloncesto durante la pandemia.



De acuerdo con ‘Forbes’ el covid también ha generado un freno en los respaldos publicitarios a deportistas, pero LeBron James sigue siendo uno de los astros más comercializables del planeta. Por eso, cuando el año pasado no renovó contrato con Coca-Cola, PepsiCo se lanzó a firmar con él. Además, se espera que para este año James promueva marcas como Mountain Dew, AT&T, Beats, Nike, Walmart, Rimowa, GMC y Blaze Pizza.



