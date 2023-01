Los árbitros admitieron su error en el polémico desenlace del duelo entre los Boston Celtics y Los Angeles Lakers cuando no pitaron una falta muy clara a LeBron James en los últimos segundos, un fallo decisivo que motivó la indignación y la rabia del equipo angelino.

Cuestionados sobre por qué no hubo falta en la acción de Jayson Tatum sobre

LeBron, los árbitros del partido que acabó con victoria de los Celtics en la prórroga (125-121) admitieron su equivocación.



"Hubo contacto. En ese momento, durante el partido, no vimos falta. Los árbitros fallaron en esa jugada", explicaron. Con el encuentro empatado y cuatro segundos en el reloj, LeBron penetró hasta el aro y recibió la falta de Tatum, quien le golpeó con la mano en el brazo.



Sin embargo, la falta no fue señalada y el partido se fue a la prórroga ante la enorme frustración de la estrella de los Lakers.

'Es inaceptable'

La imagen pasó rápido de la polémica a lo cómico ya que Patrick Beverley agarró la cámara de un fotógrafo y mostró la imagen de la falta sobre LeBron al árbitro sin que se cambiara la decisión -el tiempo extra empezó con técnica al jugador-.



De LeBron al entrenador Darvin Ham pasando por diferentes jugadores, los Lakers reflejaron sin reparos su enorme enfado por lo sucedido. "Esa dolió MUCHÍSIMO!!! No lo entiendo", tuiteó LeBron.



En declaraciones a los medios tras el encuentro, la figura de los Lakers, que firmó un partidazo (41 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias), se mostró estupefacto y totalmente confundido por lo sucedido.



"Ataco la pintura tanto como cualquier otro jugador en esta liga que tira más de diez tiros libres por noche. Simplemente no lo entiendo. No lo entiendo", apuntó.

"El nivel al que está jugando LeBron difícilmente será replicado en mucho tiempo". Foto: AFP



"Como les he dicho antes, no tenemos espacio para el error. Este es uno de los mejores partidos que hemos jugado en todo el año y caer por el juicio de alguien, o por el no-juicio de alguien, es ridículo. Es ridículo", agregó.



LeBron también recordó que recientemente han sufrido otros errores arbitrales en los últimos instantes como una falta que los árbitros no pitaron a Troy Brown Jr. en el partido de hace un par de semanas que acabó con victoria de Dallas Mavericks en el tiempo extra.



"Es inaceptable. Y te aseguro que a los árbitros no les pasará nada. Nos estafaron hoy, honestamente", dijo, por su parte, Anthony Davis. Darvin Ham, técnico de los Lakers conocido por su mesura y talante tranquilo, también reflejó su enfado desde su estilo calmado.



"El mejor jugador de la Tierra no consigue que le piten falta", resumió. "Es desafortunado que el partido termine con una jugada así. Es desafortunado. No pido favoritismo: solo pido consistencia", agregó.



EFE