Señal Colombia pasará el Campeonato 'League of Legends'

RTVC Sistema de Medios Públicos, a través de su pantalla de Señal Colombia, vuelve a hacer equipo con el Ministerio del Deporte y sella una alianza con Riot Games (desarrolladora y propietaria del videojuego de PC más jugado en el mundo, ‘League of Legends’), para seguir generando espacios que conecten y acompañen a los colombianos que viven el aislamiento preventivo obligatorio.

Así lo anunciaron hoy en rueda de prensa virtual con la participación de más de 50 comunicadores deportivos y de entretenimiento, transmisión que también se dio vía Facebook Live con más de 900 usuarios conectados en simultánea, quienes estuvieron atentos a conocer este importante lanzamiento de la televisión pública colombiana.



“El deporte es un factor poderoso para unir y conectar al país. La pasión por el deporte que viven los jóvenes en el mundo puede viajar por las pantallas y las plataformas digitales, y eso es lo que queremos hacer posible en RTVC. Vamos a poder llevar todo este contenido de alta calidad a todos los rincones de Colombia”, explicó en su presentación el gerente de RTVC, Álvaro García.



El próximo sábado 8 de agosto, a partir de las dos de la tarde (2 p. m.), se estrena la franja de ‘Señal Colombia Deportes’ con producciones que abarcan todas las disciplinas deportivas y destacan el trabajo de los atletas nacionales. Este contenido se une al trabajo en equipo que se viene adelantando con el Ministerio del Deporte desde comienzo de año con la producción y emisión del programa ‘Entrenando juntos’, para fomentar los hábitos deportivos entre los colombianos desde casa.



Por su parte, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, destacó que “siempre el deporte dándonos una luz, una esperanza, un brillo de felicidad y nada mejor que seguirlo en un espacio como el de Señal Colombia Deportes. Es muy importante llegar a todos los lugares de Colombia con factores de cambio que generen tranquilidad y pasión por el deporte porque definitivamente es una industria que más allá de lo económico, trasciende al llegar a los hogares con alegría, enseñanzas e historia”.



Otra de las noticias importantes en este encuentro virtual fue el anuncio de que por primera vez un canal de televisión abierta en Latinoamérica, como Señal Colombia, transmitirá en directo la LLA, la Liga Latinoamérica de League of Legends, que se disputa de manera online en Ciudad de México (México), como una apuesta a lo nuevo de los deportes electrónicos que están en auge en Colombia y en Latinoamérica.



“Esta alianza estratégica con RTVC abrirá dos grandes oportunidades: por un lado, fortalecerá la sustentabilidad de la LLA, pero también ayudará a impulsar la difusión de los Esports en Latinoamérica de una forma como nunca antes se había visto en la región”, aseguró, Raúl Fernández, gerente general de Riot Games para América Latina.



A su turno, la subgerente de TV de RTVC, Adriana Vásquez, explicó que “este relanzamiento de Señal Colombia Deportes pretende llevar alegría a los colombianos, entretenimiento y nuevos deportes como los Esports”.



La franja de ‘Señal Colombia Deportes’



Durante 3 horas todos los sábados y domingos los televidentes podrán disfrutar de programas que fomentan el bienestar y el entretenimiento de los miembros de las familias colombianas, a través de los siguientes contenidos:



- Los Nuestros: Programa que mostrará los mejores momentos de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2019.



- Un día en la historia: Cápsulas con material de Señal Memoria que harán revivir a los televidentes los hechos más destacados del deporte colombiano y mundial.



- League of Legends: Los seguidores de los Esports y amantes de los videojuegos a lo largo del territorio nacional podrán disfrutar en directo del talento de los mejores equipos de América Latina: Isurus Gaming (Argentina), All Knights (Chile), Xten Esports (México), Furious Gaming (Argentina), Gillette Infinity Esports (Costa Rica), Azules Esports (Chile), Rainbow7 (México) y Pixel Esports Club (México).



- Goga rueda por el mundo: Entrevistas con los mejores atletas de Colombia y el mundo. Goga Ruiz destaca la vida de los deportistas que se preparan para los juegos olímpicos del próximo año. Personajes como: Romel Pacheco, Macarena Pérez, Rigoberto Urán y Nelson Crispin, entre otros, hablarán de su evolución como deportistas.



El trabajo en equipo entre RTVC, Ministerio del Deporte y Riot Games, revalida el compromiso y el esfuerzo de las entidades de ofrecer espacios y contenidos de alta calidad en la pantalla de televisión y en las plataformas digitales que diviertan y formen a los colombianos.



Con información de la oficina de prensa