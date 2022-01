El argentino Segundo Oliva Pinto y el puertorriqueño Roberto Nieves son los punteros del Latin America Amateur Championship tras la primera ronda del campeonato que se disputa en Casa de Campo, La Romana, República Dominicana.



Con 66 golpes (-6) los líderes aventajan por dos a Vicente Marzilio (Argentina), Martín León (Chile) y Andrey Borges (Brasil).



Oliva Pinto jugó un golf perfecto de tee a green y, sin errores, redondeó una actuación inolvidable en un comienzo de campeonato en el que Teeth of the Dog permitió buenos scores por la ausencia del viento fuerte desde el Mar Caribe, quizás su mayor defensa. El jugador de Villa Allende, Córdoba, viene de una gran semana en el Sudamericano Amateur, en el que finalizó segundo detrás de su amigo Mateo Fernández de Oliveira.



“Siempre es una buena ayuda cuando salís con compañeros que también tienen un buen día (jugó con Andrey Borges y Paul Chaplet). Me costó un poco al principio de la semana acostumbrarme a jugar otra vez al nivel del mar después de una semana en la altura de Quito. Pero Manuel Relancio, el Head Pro de Casa de Campo, me ayudó con su tecnología a regular las distancias nuevamente y eso fue clave”, señaló el jugador de Villa Allende, Córdoba, quien pertenece a la Arkansas University junto a sus compatriotas Fernández de Oliveira y Manuel Lozada.



Nieves, firme

Al igual que Oliva Pinto, Nieves salió a disputar la primera jornada del LAAC por el tee del hoyo 10 y con dos birdies en la ida empezó a tomar confianza en su juego. Desde allí, hilvanó 5 birdies en 6 hoyos para treparse a la punta. Más allá del bogey en el par 4 del 8, el boricua cerró con par en el 9 para una ronda que no sorprende.



Es que el jugador de Delaware University pasa por un buen momento en su carrera, a tal punto que viene de ganar una de las preclasificaciones para el Puerto Rico Open 2022 del PGA TOUR. Será la segunda experiencia de Nieves en ese evento de la máxima gira del golf mundial.



“Salí a jugar muy entusiasmado tras la noticia de que el próximo LAAC se jugará en mi país y en una cancha que conozco muy bien y me gusta”, comentó con una amplia sonrisa Nieves, quien en marzo disputará el Puerto Rico Open en la misma sede que albergará al LAAC 2023: el Grand Reserve Golf Club.



“Creo que pegué muy buenos tiros en el día de hoy, ubiqué la pelota en el lugar correcto y fui pensando tiro a tiro. Este es mi primer LAAC y es mucho mejor de lo que me imaginaba. Es una sensación increíble ser uno de los líderes del campeonato”, agregó el boricua, quien tuvo una gran temporada en Delaware University y se ubica en el puesto 435 del WAGR.

Temprano comenzó su ronda el mejor jugador del World Amateur Golf Ranking en el field del LAAC 2022, Mateo Fernández de Oliveira, quien con su victoria del último sábado en el Sudamericano Amateur de Quito ascendió al 38vo lugar en ese listado. El argentino firmó una tarjeta sin errores de 69 golpes (-3) y acrecentó su figura de favorito aún con mucho golf por delante.



El defensor del título, Abel Gallegos, tuvo un buen comienzo en su objetivo de repetir lo hecho en Mayakoba, México, hace dos años. Aunque dejó pasar buenas chances de birdie, en los últimos 9 (salió por el 10) acomodó su juego arriba del green para finalizar la primera ronda con 70 golpes (-2). De esta manera, son tres los argentinos en el top ten.



Entre los jugadores locales, el mejor fue el experimentado Rhadames Peña, quien con 70 golpes (-2) tuvo un gran arranque que le permite a los dominicanos soñar con tener a uno de sus seis jugadores en la disputa por el título.



Fue un jueves histórico para el Latin America Amateur Championship, que más temprano anunció su octava edición, la cual se llevará a cabo del 12 al 15 de enero de 2023 en el Grand Reserve Golf Club de Puerto Rico. Aquí, en Teeth of the Dog, 102 jugadores sueñan con levantar el trofeo el domingo y disputar el Masters Tournament y el The 150 Open en St. Andrews.



Es que los beneficios que otorga el LAAC en cada edición son inigualables: el campeón recibe una invitación para competir en el Masters Tournament y The Open Championship. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en el segundo lugar ingresan en forma directa a las etapas finales de clasificación, con la posibilidad de llegar a The Open y al U.S. Open. Por otro lado, el campeón recibe exenciones completas para disputar The Amateur, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.





DEPORTES CON PRENSA DE LAAC