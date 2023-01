Hablar de Manuel Merizalde es hablar de uno de los experimentados golfistas colombianos presentes en el Latin America Championship de Puerto Rico. Merizalde, de 43 años, golfista y empresario, vallecaucano y quien hizo el tránsito de profesional a aficionado, sueña con algo grande en el torneo que arranca este jueves y que da cupo al Masters de Augusta, el sueño de todos, el sueño de él.

Es miércoles. Merizalde termina su segundo entrenamiento en el campo del Grand Reserve Golf Club. Es la 1 p. m., el sol pega fuerte. Las caras sudan. Merizalde se protege con gorra y gafas oscuras. Está satisfecho, le gustó el campo más que el día anterior. Cuenta los minutos para que arranque su ronda. Esta motivado, se lo ve contento, debe ser porque este es su estreno en el LAAC, o porque acaba de comprometerse con su novia Tania.



A Merizalde se lo conoce en Colombia como el 'Cachorro', porque a sus 8 años recorría el campo de golf del Club Campestre de Cali al lado de su padre, con un hierro 9 y una bolita, entonces los amigos de su papá le decían así, que parecía un Cachorro, y así se quedó. Sin embargo, en Puerto Rico y antes del campeonato, un rival le mete presión, lo saluda como 'Leyenda', y ambos se ríen.



Luego suelta sus palos, se quita sus gafas, se pone cómodo, y habla (y se frota las manos mientras lo hace) de su carrera, de su paso de profesional a aficionado y de sus expectativas reales en el LAAC.

Mano a mano con Merizalde

Facebook Twitter Linkedin

Manuel Merizalde, golfista colombiano. Foto: LAAC



¿Qué expectativas tiene en el LAAC?

Es un gusto jugar el LAAC, es mi primera vez, acabo de terminar unas largas vacaciones, llego descansado, me hubiera gustado llegar un poco mejor preparado, pero lo hice antes de las vacaciones, llego fresco, con la mente clara.



¿Cómo fue el tránsito de pasar de profesional a aficionado?

Me volví Amateur hace aproximadamente dos años. Ahora tengo otras prioridades, pero la idea es en 2023 participar en más campeonatos; veremos los resultados para ir tomando decisiones. Aproveché el periodo del covid porque para hacer la transición de profesional a aficionado te dan un tiempo de sanción sin competir, no lo hice en 2020 y aproveché ese año para hacer la solicitud. La federación me lo otorgó y desde 2021 soy aficionado y la idea es seguir así, no tengo interés de volver al profesional, esto me da la oportunidad de jugar mejores campeonato para mayores de 25 años, voy a estar centrado en ubicarme bien en mi categoría.

Manuel Merizalde y las expectativas de Colombia para el LAAC 2023 que arranca este jueves en Puerto Rico. #LAAC2023 @ELTIEMPO pic.twitter.com/KSNemAm3fB — Pablo Romero (@PabloRomeroET) January 11, 2023



¿Es raro hacer ese trámite?

En mi caso no fue raro porque desde 2010 mi profesión ya no es el golf, me dedico a otras actividades, soy empresario. Venía cuestionándome de la transición al Amateur.

Facebook Twitter Linkedin

Manuel Merizalde, golfista colombiano. Foto: Pablo Romero



¿Si mira el retrovisor de su carrera, qué ve?

Pude conocer el mundo por el golf, hice la carrera como junior, fui a la universidad en EE. UU., becado, me volví profesional en 2006, clasifiqué al tour europeo, y por temas personales, que fue la muerte de mis padres, cambiaron nis prioridades.



¿Pensar en el título para Colombia en LAAC es posible?

Sí, tenemos muy buenos jugadores, pero no la cantidad como Argentina y Chile, ellos nos llevan leve ventaja, no es lo mismo llegar con dos jugadores con chaces vs. otros que tienen 5 o 6 con chace de ganar. Es un tema de estadística, es difícil contestar si podemos o no. El golf es un deporte donde no siempre los mejores ganan, eso lo vez en el golf profesional donde el número uno del mundo puede ganar dos de 25 campeonatos que juega en el año. Esperamos sea el año de Colombia, llegamos con buenos jugadores y un par que tienen chance de llevarse el título.



¿El premio al ganador de poder participar en el Masters de Augusta qué significa?

En este campeonato el ganador se lo lleva todo, todo el mundo juega por ganar, nadie quiere ser tercero o cuarto, que es lo mismo que ser noveno, eso cambia la actitud de los jugadores, de cómo salen a jugar el campo.



¿Cómo encontró el campo?

Bastante bueno, me gustó mas el segundo día de práctica que el primero, es un campo largo donde seguro desde las 11 a. m., va haber bastante brisa, eso lo va a dificultar, yo tengo tee time en la mañana y los primeros 9 hoyos no voy a jugar con brisa.



¿Cuál va a ser su clave?

Va a ser importante 'potear' bien, el 'green' va a ser importante, estos greenes no son fáciles de leer, el campo es amplio, entonces da la oportunidad de pegar 'drive' constantemente, no necesariamente muy derecho. El 'green' es mi clave.

Facebook Twitter Linkedin

Manuel Merizalde, golfista colombiano. Foto: Pablo Romero



Para algunos de sus compañeros estar en el LAAC es como un sueño. ¿Qué significa para usted?

Es un gusto saber que compites contra los mejores de Latinoamérica. Espero seguir jugando este campeonato todos los años, ojalá en alguno poder ganar para ir al Masters, que es un sueño para todo golfista.



¿Cómo está el golf en Colombia?

Por la pandemia cambio, hay más gente queriendo participar, y estar en campo de golf. A nivel femenino somos los lideres en Latinoamérica, y en masculino sí debemos mejorar: países como Argentina o Chile son superiores a Colombia, la idea es prestarle atención a eso, mirar qué mejorar para estar mejor.



¿Qué visualiza para Juan Sebastián Muñoz?

Lo de Juan Sebastián es increíble. Nos ha sorprendido a todos en lo que ha logrado, el cielo es el limite para él, no me descrestaría que vuelva a ganar en el PGA y que esté peleando los campeonatos mayores.





PABLO ROMERO

Enviado a Puerto Rico

Invitado por LAAC

Twitter: @PabloRomeroET

Más noticias de deportes