Mateo Fuenmayor se ilusiona con ganar el LAAC: está a un golpe del líder

Mateo Fuenmayor revalidó credenciales y se metió en la lista de candidatos al título del Latin America Amateur Championship, luego de la segunda jornada. El mejor colombiano en el torneo fue uno de los pocos que logró bajar del par en un campo, el del Santa María Golf Club de Ciudad de Panamá, que se ha encargado de generarles pesadillas a buena parte de los 108 participantes.

La tercera jornada del torneo, que entregará un nuevo campeón el domingo, se verá este sábado por ESPN2, Star+ y laacgolf.com, a partir de las 11 de la mañana, hora de Colombia.

Aunque ya fue líder del LAAC hace un año, en la primera jornada, Fuenmayor es un jugador poco conocido incluso en el país que representa. Nació en Portland (Oregon). Su padre llegó a Estados Unidos en 1988, becado como tenista, y se quedó para siempre en ese país, donde hoy trabaja como traductor médico.



La herencia deportiva de su padre llevó a Mateo a probar distintas disciplinas. Y hoy tiene como una de sus distracciones el baloncesto. Pero el golf fue el que se llevó toda su atención, a tal punto que lo llevó a la universidad de Oregon State, donde está a punto de terminar su carrera de administración.



En la primera jornada acabó con un golpe por encima del par, tras terminar con un bogey en el hoyo 9, el último de su recorrido. Este viernes se sintió mucho más cómodo: cuatro birdies, en los hoyos 4, 6, 11 y 15, y un doble bogey en el 7, lo dejaron con una tarjeta de 68 impactos (-2), la mejor de lo que va del torneo, para acumular 139 (-1) y quedar en el segundo lugar, un impacto detrás del mexicano Omar Morales, líder del torneo.

“Me sentí muy cómodo de tee a green, el campo estaba complicado y había mucho viento, hay muchos lagos, muchos outs. Cogí como 14, 15 greens. Hice 68 gracias a la confianza con la que le estoy pegando a la bola”, dijo Fuenmayor, de 24 años. “Sé que viene un gran día, pero también que el torneo no se gana un sábado”, agregó.



También metido en el top 10 del torneo, pero un poco más distanciado del líder Morales, está el también colombiano Carlos Ardila: es octavo, a cinco golpes, gracias a que terminó con el par de cancha este viernes.

Carlos Ardila Foto: José Orlando Ascencio. EL TIEMPO

El corte más alto de la historia del LAAC

La gran mayoría de los participantes tuvieron que sudar, y mucho, para tratar de mantenerse en el torneo, en un campo que fue implacable con todos: solo cuatro jugadores (Fuenmayor, Morales, el brasileño Andrey Xavier y el peruano Eduardo Galdos) bajaron del par este viernes y solo los dos primeros de la tabla están en números rojos luego de dos jornadas.



El corte es el más alto en la historia del torneo: 14 por encima del par. Eso les permitió a otros tres colombianos llegar al fin de semana: Carlos Hernández (+10, con tarjetas de 77 y 73), Daniel Faccini (que había jugado por la mañana y prendió velas para ver si se salvaba con +12, con rondas de 80 y 72) y el exprofesional Carlos Rodríguez, también con +12.



El viento y el calor, muy seguramente, volverán a ser protagonistas este sábado, con 55 sobrevivientes a un par de jornadas muy duras. Y aún falta medio torneo para ver quién se queda con los cupos a tres Majors, el Masters, el US Open y el Abierto Británico, además de casillas para el US Amateur y The Amateur Championship.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Ciudad de Panamá

*Invitado por el LAAC