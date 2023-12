Las cartas de Colombia para pelear el título del Latin America Amateur Championship

Después de ocho ediciones del Latin America Amateur Championship (LAAC), Colombia no ha podido celebrar un título. Aunque el torneo le ha permitido promocionar a varios jugadores a los grandes circuitos, como Juan Sebastián Muñoz y Nicolás Echavarría, la corona es un tema pendiente.

Ahora, Colombia le apuesta a una nómina con varios jugadores experimentados, más otros que comienzan a proyectarse, para conseguir su primera victoria y superar la mejor actuación, conseguida por José Vega en la edición 2020, en México.



En esa edición, Vega llegó como líder a la última jornada, pero al final tuvo que resignarse al tercer puesto, en un torneo que fue ganado por el argentino Abel Gallegos.

José Mario Vega, el mejor colombiano en el LAAC: fue tercero. Foto: Enrique Berardi / LAAC



La novena edición del LAAC se llevará a cabo del 18 al 21 de enero de 2024 en el Santa María Golf Club de Ciudad de Panamá. El campeón del LAAC recibirá una invitación para jugar el Masters Tournament 2024 en Augusta National Golf Club, el The 152nd Open en Royal Troon y el 124th U.S. Open que se jugará en Pinehurst No. 2.



Además, el ganador obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.



La representación colombiana, integrada por ocho jugadores, la encabeza Carlos Jesús Ardila (232° en el escalafón mundial aficionado de golf) y Juan Velásquez (282°). Pero también jóvenes promesas como Mateo Fuenmayor (415°), que sueña con poder dar la sorpresa.



“Volver al LAAC en enero es una completa felicidad para mí, es una emoción y estoy muy entusiasmado. Es uno de mis torneos favoritos durante el año y uno de los más importantes para empezar la temporada. Este campeonato no solo representa una gran meta para mí sino una oportunidad para mostrarme a nivel internacional”, dijo Velázquez, quien fue el mejor colombiano en la edición 2023: ocupó el puesto 12.

Carlos Ardila Foto: Enrique Berardi. LAAC



Además de los tres mencionados, dos jugadores que pasaron por el golf profesional estarán en el LAAC, ahora con categoría amateur: Manuel José Merizalde y Carlos Rodríguez. También estará Daniel Faccini, quien hizo parte, junto a Merizalde, Ardila y Velázquez, del equipo que terminó en el segundo lugar de la Copa Andes en Cali.



