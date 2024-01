Colombia seguirá, por ahora, sin recibir el LAAC: esta será la sede para el 2025

El Latin America Amateur Championship regresará en 2025 a donde todo comenzó: la décima edición del torneo se disputará en el Pilar Golf Club de Buenos Aires (Argentina), donde ya se había disputado en 2015.

La sede fue anunciada este jueves en el Santa María Golf Club de Ciudad de Panamá, donde se juega en este momento la edición 2024. De esta manera, Colombia sigue sin recibir el torneo amateur más importante del continente.

Cabe recordar que el torneo, que en 2024 recibió a 109 jugadores de 24 países y territorios, le entrega al campeón la posibilidad de competir en tres de los cuatro Majors, el Masters, el US Open y el Abierto Británico, además del US Amateur y The Amateur Championship.



El segundo clasificado, por su parte, obtendrá la exención para participar en la etapa final de la clasificación con la chance de ingresar en The Open y el U.S. Open en 2024.

Argentina, el tercer país que repite sede, ¿y Colombia?

Argentina se une a la lista de países que repiten sede del LAAC. El Pilar Golf Club es la segunda cancha que lo hace. El LAAC pasó por República Dominicana (2016, 2019 y 2022, todos en Casa de Campo), Panamá (2017 y 2024), Chile (2018), México (2020) y Puerto Rico (2022).



La edición 2021, que se iba a jugar en Lima (Perú), se canceló por causa de la pandemia de covid-19 y fue la única interrupción que tuvo hasta ahora el torneo en su primera década.



Por ahora, el golf colombiano se concentra en romper otra mala racha, la de nunca haber podido ganar el torneo. La historia registra tres triunfos de Chile (Matías Domínguez en 2015, Toto Gana en 2017 y Joaquín Niemann en 2018), dos de Argentina (Abel Gallegos en 2020 y Mateo Fernández de Oliveira en 2023), y uno de Costa Rica (Paul Chaplet en 2016), México (Álvaro Ortiz en 2019) e Islas Cayman (Aaron Jarvis en 2022).

Mateo Fernández de Oliveira, golfista argentino, campeón de LAAC 2023. Foto: LAAC



La mejor actuación de un jugador colombiano la logró José Vega en 2020, cuando terminó en la cuarta casilla tras haber llegado como líder a la última jornada.



