Tras presentar una tarjeta de 66 golpes (-6) en la segunda ronda del Latin America Amateur Championship, Julián Périco es el único líder del campeonato que se desarrolla en Teeth of the Dog, Casa de Campo, República Dominicana. E

El peruano totaliza 135 golpes (-9) y aventaja por tres al argentino Segundo Oliva Pinto, quien era uno de los punteros al finalizar los primeros 18 hoyos. Además, Périco consiguió el score más bajo en la historia del LAAC para los 36 hoyos iniciales.



Périco salió temprano y aprovechó las mejores condiciones climáticas, aunque sus primeros nueve hoyos no deslumbraron: sólo un birdie en ese tramo (bajó el par 5 del 2).

La explicación



Sin embargo, algo en su juego cambió a partir del par 4 del 11. “Me embalé obviamente, empecé a pegar mejores tiros, a dejarme putts con líneas que me gustaban. Junto a Abel (Gallegos, con quien compartió threesome) nos embalamos, es muy grato jugar con él, una persona muy cálida, humilde, la pasamos muy bien jugando juntos, también con Benjamín (Saiz-Wenz). Creo que esto refleja un poco lo que significa el espíritu del golf amateur”, explicó el jugador de la Arkansas University, quien transita su año de “Senior” y fue uno de los responsables de la incorporación de los argentinos Mateo Fernández de Oliveira, Segundo Oliva Pinto y Manuel Lozada a los “Razorbacks”.



“Creo que la clave de la recuperación es que me mantuve paciente, intenté siempre jugar desde el fairway y cuando tuve la oportunidad pude atacar. Hay algunas posiciones de banderas complicadas, pero cuando tenía la distancia correcta fui por todo. Emboqué un par de buenos putts para birdie del 11 al 13 y otro bueno para par en el 14. Estaba todo el tiempo consciente de mi posición en el torneo, pero me mantuve tranquilo. Disfruté mucho la vuelta”, agregó relajado Périco, quien viene de un gran año de golf universitario y llegó a Casa de Campo en el puesto 108 del World Amateur Golf Ranking. “Varias veces estuve cerca en este campeonato, todavía falta mucho, pero sería un sueño ganar y jugar el Masters y The Open”, cerró el peruano. Y es cierto, debutó en 2017 (Panamá) con un 4to lugar (lideró tras la primera ronda con 64 golpes), fue 13ro (Chile 2018), 25to (Casa de Campo 2019) y 6to (Mayakoba 2020).



El defensor del título se sumó, como decía Périco, al envión del puntero y, en los segundos nueve, bajó los mismos hoyos que el peruano: 11, 12, 13 y 18. Otros dos aciertos sumados a tres bogeys, le dieron un saldo positivo a Abel Gallegos, quien con 139 golpes (-5) quedó en una buena posición de cara al fin de semana.



El argentino campeón en Mayakoba, México, puede poner su experiencia para alivianar la presión y convertirse en el primer jugador en ganar dos veces el Latin America Amateur Championship.



Si bien no tuvo un buen comienzo, Oliva Pinto tiene el enorme mérito de haber cambiado una historia que podría haberlo dejado afuera del campeonato. Tres bogeys en los primeros cuatro hoyos y sin birdies en los dos par 5 de la ida, lo bajaron rápidamente de la punta.



Sin embargo, el jugador de Villa Allende, Córdoba, sumó una buena racha entre el 11 y el 15 con cuatro birdies y, aunque subió el 16, cerró un 72 (par) trabajado que lo dejó como único escolta.



