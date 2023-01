Entre jueves y domingo se disputa en Puerto Rico la octava edición del Latin America Amateur Championship de golf, con la presencia de ocho colombianos.

Durante el torneo, este mismo jueves la organización informó la sede de la edición 2024 del torneo, que es considerado el campeonato amateur más importante de toda Latinoamérica.



Se creó en 2014, cuando se unieron el Masters, The R&A y la United States Golf Association (USGA). El ganador tiene la posibilidad de jugar en el Masters 2023 y en la edición 151° del Open Championship.

Edición 2024

Manuel Merizalde, golfista colombiano.

El Masters Tournament, The R&A y la USGA anunciaron este jueves que la novena edición del Latin America Amateur Championship (LAAC) se disputará en el Santa María Golf Club en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 18 al 21 de enero, 2024.



El LAAC regresará a Panamá por segunda vez en la historia del evento y hará su debut en el Santa María Golf Club.



Santa María Golf Club fue diseñado en Panamá por Nicklaus Design, la empresa de golf fundada por Jack Nicklaus, y ofrece vistas de los cercanos rascacielos de la Ciudad de Panamá. El campo de 7.153 yardas, par 72, abrió sus puertas en 2012 y desde entonces ha sido sede de eventos junior de élite. Este campo arbolado, al noreste del centro de la Ciudad de Panamá, se caracteriza por sus greens ondulados y sus numerosos búnkers y lagos.



“Estamos fascinados con el regreso del Latin America Amateur Championship a Panamá y que debute en uno de nuestros mejores campos, Santa María Golf Club”, dijo el presidente de la Asociación de Golf de Panamá, Miguel Durán. “Es un momento emocionante para el golf en nuestro país, y las futuras estrellas que compitan en el LAAC sin duda inspirarán a los futuros golfistas panameños”.



Conjuntamente al anuncio de la sede 2024, los organizadores del campeonato anunciaron la incorporación de la exención al U.S. Open para el campeón del LAAC a partir de 2023 en The Los Angeles Country Club. Esto se suma a la exención vigente para The Open y a la invitación al Masters Tournament para el campeón del LAAC.







