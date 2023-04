El cricket es un deporte que surgió en la era medieval en la región de Kent y Succex en Inglaterra, su estilo de juego y las emociones que provoca en los espectadores le ha ayudado a ser una disciplina muy popular en Reino Unido, Nueva Zelanda, India y varios países del Caribe.



Elementos esenciales

Este deporte tiene algunas normas que deben cumplirse para poder llevar a cabo el un juego parejo. Es esencial contar con un campo de césped ovalado de más de 100 metros de diámetro, en el centro debe tener un rectángulo llamado pitch (de 20 x 3 metros), la zona de bateo y donde se marcan las carreras.



Además, es esencial que se enfrenten dos equipos conformados por 11 jugadores cada uno, ambos buscarán el mayor número de puntos para ganar el encuentro.

Elementos del cricket Foto: istock

Entre los accesorios primordiales del cricket se encuentra el bate (no de béisbol) que no debe superar los 965 mm de largo y los 108 mm de ancho. La pelota debe ser maciza y de tamaño similar a la de una de tenis, pero un poco más pequeña.



El portillo está compuesto por tres palos verticales clavados en la tierra y un travesaño, elementos que estarán en los extremos del pitch y detrás del bateador.



Por último, es importante que los dos equipos utilicen indumentarias blancas o de colores dependiendo si es una práctica o un torneo oficial. Además, el único jugador de campo que puede elementos de protección para las rodillas, la cabeza, las manos y el pecho es el guardameta.

¿Cómo se juega?

Las dinámica del cricket es sencilla, un equipo debe estar en la zona de bateo y el otro estará en la zona defensiva evitando que los atacantes marquen puntos. El lanzador debe enviar la pelota en dirección del bateador intentando que esta toque el portillo detrás de él para hacer un out.



De lograr golpear la pelota, los bateadores deben correr de un extremo al otro dentro del pitch, siempre y cuando la pelota no esté dentro de este mismo. Los defensas deben intentar devolver la pelota al pitch para que los atacantes dejen de anotar puntos.



El equipo que al final del partido (que puede durar entre 3 y 5 días) logra más anotaciones es el ganador.

Reglas del cricket

La duración de un juego depende de la competencia, una sesión de cricket dura alrededor de 6 horas, dividido en tres tiempos de dos horas y con dos descansos para que los jugadores y aficionados puedan cenar y tomar el té.

El Mundial de Cricket se ha disputado desde 1975. Foto: iStock

Es importante que el bateador esté colocado en su zona. Si logra golpear la pelota y sacarla del pitch podrá correr de un extremo a otro, pero si no sale del pitch no lo podrá hacer. Además, si la pelota es atrapada en el aire por un defensa se considera out.



En cambio, si la pelota es bateada con tal fuerza que traspasa los límites del campo sin tocar el césped (similar a un home-run) el equipo atacante suma 6 puntos. Si la pelota traspasa los límites del terreno de juego pero toca antes el suelo se dan 4 puntos; mientras que cada carrera de los bateadores es un punto.



Si un bateador no consigue golpear la pelota, el guardameta detrás de él puede tomar la pelota y derribar el portillo para conseguir un out. Se cambia de defensa a ataque, o viceversa cuando los lanzadores logran eliminar a 10 bateadores.



Es importante derribar los tres palos del portillo, no tocar dos veces la pelota con el bate, no tocar la pelota con la mano mientras sea el bateador, no hacer un out fuera de las líneas de juego y coger la pelota en el aire para hacer un out.

