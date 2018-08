Pesos pesados de Colombia van por el oro en los Centroamericanos

Colombia tendrá la opción, en la jornada de este miércoles de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de seguir en la pelea con Cuba por el segundo lugar de la tabla de medallería, en un día cargado de posibilidades de ganar oros, pues estarán en acción la mayoría de sus figuras en las competencias de Barranquilla.

En la carpeta figuran el marchista Éider Arévalo, la saltadora triple Caterine Ibargüen y la luchadora Jackeline Rentería. En el boxeo, cinco pugilistas pelearán por los títulos en sus divisiones y ahí se destacan dos: Yuberjen Martínez e Íngrit Valencia.

La cuenta de los atletas nacionales que actúan este miércoles pasa por seis medallas olímpicas y seis oros en los Centroamericanos, para solo contar con los títulos, porque platas y bronces también han ganado estas estrellas.

Yuberjen Martínez, boxeador colombiano. Foto: Carlos Capella /CEET

Una lástima que el día llegue y la delegación no entre en la disputa del título, lo que tiene asegurado México, pero la lucha con Cuba por el segundo puesto está dura, por eso es clave ganar el presupuesto que se tiene para este miércoles.



Arévalo será el primero en ‘entrar a la cancha’. Lo hará en los 20 km de la marcha. Es el actual campeón mundial, pero en la historia de los Juegos tiene una plata, la que ganó hace cuatro años, por eso la meta es clara.



“La idea es mejorar lo del 2014, esa vez fui plata y ahora quiero ganar el oro. Tuvimos la ocasión de estar concentrados en Barranquilla desde antes, nos adaptamos al calor y al circuito, eso es importante”, le dijo Arévalo a EL TIEMPO. La prueba, será desde las 7 de la mañana.



Éider estará al lado de Esteban Soto, en busca del 1-2, y en una competencia que México ha ganado 13 de las 14 veces que se ha realizado. Un colombiano, Luis Fernando López, es el único que se ha atravesado en la cuenta perfecta, tras su triunfo en el 2006. Leonardo Montaña hará los 50 km de la marcha.



Rentería quiere revancha. No ha ganado el oro en este ciclo en la lucha, no lo pudo hacer en Juegos Bolivarianos y tampoco en los Juegos Suramericanos y en su cuenta personas lo ha obtenido dos veces: en los 63 kilos en el 2014 y en los 59 kilos, división que ya no se disputa, en el 2010.



“Nos hemos preparado bien, hemos hecho un gran trabajo, esperemos que este sea el día perfecto, hemos dado todo en los entrenamientos, estamos en casa, es un plus adicional”, señaló la doble medallista olímpica, quien en su primer combate se medirá a la panameña, Ashley Zárate.



El salón Jumbo del Country Club en Barranquilla se quedará pequeño este miércoles. Será la sede del primer día de finales del boxeo y allí en el cuadrilátero estarán cinco colombianos, cinco esperanzas de oro. Yuberjen Martínez va por el título que se le escapó en el 2014. El medallista de plata en los Olímpicos de Río de Janeiro tendrá que derrotar al dominicano Mario Lavegar y ratificar que no hay alguien mejor en su categoría en el área. “Lo conozco, lo hemos analizado y sé cómo pelear”, señaló Martínez, quien ganó el oro en los Bolivarianos y en los Suramericanos.



Minutos más tarde el turno para lanzar puños de oro será para Íngrit Valencia, quien busca revalidar el título del 2014 y el metal de bronce en los Olímpicos del 2016. Valencia, entrenada por el cubano Rafael Iznaga y su esposo Raúl Ortiz, tendrá al frente a la pelea de los 51 kilos a l mexicana Crisnia Álvarez, quien está acompañada por su familia.



También estarán en busca de la gloria Jéssica Caicedo, en los 75 kilos, Jhon Martínez, en los 56, y Deivis Julio, en los 91 kg, quien tiene un combate bien complicado contra el cubano Erislandi Savo.



Y para terminar el día lleno de figuras, el estadio Rafael Cotes se volverá a llenar. Otra vez con el sonido característico del choque de las palmas de las manos, el público acompañará el impulso de Caterine Ibargüen, en el salto triple. Ya lo hicieron el martes pasado, cuando ganó el oro en el salto largo, en una prueba cómoda, y para este miércoles no se espera nada distinto. Será la consagración de la mejor atleta del país, la confirmación de que si en la Liga de Diamante este año ha estado imbatible, no tendrá inconvenientes para ganar en Barranquilla y llegar a dos oros en estas justas, el tercero en la historia de los Juegos y la octava medalla en su cuello.

Caterine Ibargüen hizo una marca de 6,83 metros en su último intento para ganar el oro en salto largo. Foto: Guillermo González / EL TIEMPO

El día pinta bien, este miércoles podría ser una buena jornada para Colombia, que ya mira el final de los Juegos y antes del balance cree que sus ídolos, las grandes cartas, sus medallistas olímpicos y mundiales, puedan aportar para ganarle a Cuba.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @lisandroabel