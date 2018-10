La influencia que tendrán en Colombia cambios de divisiones en pesas

El pasado julio, la Federación Internacional de Pesas tomó la determinación de hacer cambios en las categorías, reformas que se estrenarán desde el próximo jueves, cuando arranque el Mundial en Asjabad (Turkmenistán), donde estarán 14 representantes colombianos.

Las modificaciones se hicieron con el fin de tener un mejor control del dopaje, que en los últimos años ha golpeado duro el entorno de las pesas.



“Se hará un seguimiento a los deportistas en los últimos 18 meses antes de los olímpicos, y ese mal del dopaje obligó al cambio de las categorías”, le dijo a EL TIEMPO William Pesas, presidente de la Federación Colombiana de este deporte.



Tanto los dirigentes como el DT nacional y los mismos deportistas coinciden en que los cambios beneficiaron la disciplina y que este mundial servirá para conocer los rivales a quienes enfrentarán durante los torneos clasificatorios a Tokio 2020.

Las pesas son el deporte olímpico más ganador de Colombia, dos oros, tres platas y dos bronces y tres son las cartas de Colombia en este mundial: Luis Javier Mosquera, Francisco Mosquera y Leidy Solís.

“A nosotros nos sirvió más ese cambio porque tenemos deportistas que necesitaban subir y otros bajar. Esperemos que en ese primer ensayo podamos darnos cuenta de lo que pasa”, precisó el técnico nacional, Oswaldo Pinilla.



Uno de los que tuvo que subirse fue Luis Javier Mosquera. “Cuando estaba en 69 kilos pesaba 71, así que no será complicado ir a 73. Este mundial nos servirá para ver, con miras a los olímpicos, a quiénes nos enfrentamos. Por ahora no se puede decir nada”, comentó Mosquera, medalla de bronce en Olímpicos de Río de Janeiro.



Francisco Mosquera, quien no estuvo en los pasados olímpicos debido a una seria lesión en el talón de Aquiles, decidió bajar de 62 kilos a 61, división en la que aspira a mantenerse para Tokio.

“Lo más complicado será mantenerse un kilo por debajo de lo que estaba. Analizamos bien qué era lo más conveniente y decidimos bajar, pero la responsabilidad es la misma porque hay que entrenar para ganar, sin importar la categoría”, le dijo a EL TIEMPO.



Y agregó: “Hay coreanos y japoneses que llegarán a los 61 kilos viniendo de los 57. Otros se fueron de 62 a 67, pero esas son las reglas y hay que jugar así. Yo me preparo para enfrentarme a la que sea”.



Solís fue una de las más beneficiadas. En Río de Janeiro se le escapó el bronce por un kilo en la categoría de los 69 kilos, pero ahora no tendrá que luchar por mantener el peso, pues se subió a los 76.



“Decidí pasar a 76 porque cada vez es más complicado mantener los 69 kilos, pero me he sentido bien ahí y vamos con todo en busca de una medalla en Tokio, la meta”, precisó la pesista vallecaucana, quien fue bronce en los Olímpicos de Pekín 2008.







Lisandro Rengifo

