Las terribles pérdidas que tendrán los equipos de la NBA

El avance del coronavirus provocó la suspensión, al menos, por 30 días de la NBA . El impacto resultó significativo, no sólo porque la competencia podría no terminar y hasta se especula con dar por finalizada la temporada, sino porque los "daños colaterales" de esta medida son igual de importantes. Si bien varios jugadores ( Rudy Gobert, Kevin Love, Giannis Antetokoumpo y Zion Williamson ) donaron dinero para ayudar a los empleados de sus franquicias, los equipos saben que es mucho más complejo todo. Están concentrados todos en la ingeniería económica de cada equipo porque las pérdidas estimadas por esta suspensión son millonarias.

Los medios locales ya comenzaron a hablar de u na pérdida de entre 500 y 1000 millones de dólares . Para poner como ejemplo, cada partido le da a los equipos, de promedio, unos 2 millones de dólares. La franquicia mejor cotizada es Golden State Warriors (con unos 3.5 millones por juego) y tanto Memphis como New Orleans (con algo más de un millón). Para los equipos que ingresan a playoffs el monto se eleva por partido que tiene transmisión.



El calculo que se realizó está vinculado sobre los 263 partidos que quedaron pendientes y no sólo está contemplado por ingresos de TV, sino que también se tiene en cuenta la venta de entradas, parkings, patrocinadores, merchandising, entre otros rubros.



Incluso, una publicación de TicketIQ demuestra que respecto a la venta de entradas los Lakes de LeBron James, será la franquicia más afectada respecto a la venta de entradas. En un posteo se elaboró una tabla a modo de estimación de las 10 franquicias que más perderían por no poder vender entradas (se tomó con referencia los partidos posibles a disputarse y la capacidad de cada estadio).

Las 10 franquicias que más dinero pierden

1. Lakers: 82.067.000.

2. Knicks: 46.122.000

3. Warriors: 42.107.000

4. Raptors: 32.967.000

5. Celtics: 32.349.000

6. Clippers: 31.919.000

7. Heat: 26.989.000

8. Nets: 26.810.000

9. Bucks: 26.775.000

10. 76ers: 23.549.000



LA NACIÓN

GDA