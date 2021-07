Las mascotas más recordadas de los anteriores Juegos Olímpicos

Comienza una nueva edición de los Juegos Olímpicos y, con esto, regresan las siempre particulares y queridas mascotas oficiales.



Desde las justas de Múnich 1972, aquellas empañadas por el atentado terrorista de la organización ‘Septiembre Negro’, se ha vuelto costumbre que cada edición de los Olímpicos cuente con un símbolo especial.



Por sus particularidades, de las 14 mascotas oficiales que han tenido en su historia las justas del deporte mundial, han sobresalido cinco muy especiales para los fanáticos del deporte.



Aquí se las presentamos.

Sam (Juegos de Los Ángeles, 1984)

Sam es un águila americana que iconizó en el deporte la histórica figura del 'Tío Sam'. Foto: IOC

Quién duda que el deporte tenga que ver con política, no podría dejar de analizar la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984.



Y es que, más allá del boicot de la delegación rusa, la cual no asistió argumentando que los estadounidenses sabotearon los Juegos de 1980 hechos en Moscú por la disputa de la Guerra Fría, la figura de la mascota de esas justas fue icónica por su valor político.



Sam, una emulación del tradicional águila calva americana, pasó a la historia por llevar no solo el nombre sino también el sombrero de la figura del ‘Tío Sam’, el símbolo norteamericano que ambientó la avanzada estadounidense en la Primera Guerra Mundial.



Por esa particularidad, Sam, más allá de su tierna apariencia, es recordado como una verdadera figura política en la historia del deporte y más en un momento crucial para la disputa geopolítica mundial.

La Fuwa (Juegos de Beijing, 2008)

La mascota oficial de Beijing 2008 simbolizaba con su color los cinco elementos de la naturaleza. Foto: IOC

Los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 pasaron a la historia por presentar un colectivo de cinco mascotas oficiales que fueron simbólicas desde todo punto de vista.



‘Beibei’, ‘Jingjing’, ‘Huanhuan’, ‘Yingying’ y ‘Nini’ fueron la representación de un pez, un oso panda, una llama olímpica, un antílope y una golondrina. Cuatro animales característicos de la fauna china y el retrato del mayor icono de las justas.



Los colores de su piel hacían alusión a los cinco elementos de la naturaleza, que en la cultura del gigante asiático tienen gran valor ancestral: metal, madera, agua, tierra y fuego.



Por último, como para que nadie olvidara a aquellas mascotas, al juntar las sílabas iniciales de sus nombres, ‘Bei’ ‘Jing’ ‘Huan’ ‘Ying’ ‘Ni’, quedaba inscrito en chino la calidez de las justas con el mensaje: ‘Beijing le da la bienvenida’.

Waldi (Juegos de Múnich, 1972)

'Waldi' fue la primera mascota oficial de unos Juegos Olímpicos. Foto: IOC

Los primeros Juegos Olímpicos que contaron con su propia mascota oficial comenzaron con mucha polémica debido a los colores de su símbolo.



Waldi, un perro salchicha típico del ‘lander’ de Baviera, cuya capital es Múnich, fue el ícono encargado de retratar el misticismo de aquellas justas.



Destacado por su simplicidad, el diseño de Waldi produjo una ola de críticas porque en su cuerpo tan solo se incluyen tres de los cinco colores olímpicos que, como es bien sabido, representan cada uno a uno de los continentes de la tierra.



Particularmente, los dos continentes que no fueron representados fueron África (negro) y América (rojo).



No hay que olvidar que los Juegos de Múnich 1972 le dejaron a Colombia su primera medalla olímpica con la participación del deportista Helmut Bellingrodt, ex tirador de jabalina y quien es el actual líder de la delegación colombiana en los Juegos de Tokio 2020.

Vinicius (Juegos de Río, 2016)

El nombre de la mascota oficial de los JJOO de Río 2016 fue un homenaje al compositor de 'Garota de Ipanema'. Foto: IOC

La mascota de los Juegos Olímpicos de Río 2016, los primeros y únicos hasta la fecha en hacerse en un país sudamericano, se robó todas las miradas por su iconicidad.



‘Vinicius’, una mezcla de varios animales de la diversa fauna brasileña. Para muchos, puso sobre la mesa la concientización ecológica que debe existir en la era del cambio climático.



Como si fuese poco, su nombre es un tributo a Vinícius de Moraes, uno de los más grandes músicos brasileños de la historia.



No hay que olvidar que los Juegos de Río estuvieron envueltos de mucha controversia por el rechazo de gran parte de la población brasileña.

Amik (Juegos de Montreal, 1976)

El castor es un animal representativo de Canadá. Foto: IOC

El castor negro que simbolizó los Juegos de Montreal de 1976 es reconocido como una de las mejores representaciones nacionales que ha tenido la cita global del deporte.



Hay que recordar que el castor es un animal típico de Canadá. No por nada su imagen aparece en la moneda de cinco centavos y en el escudo de Montreal, una de las ciudades más importantes a nivel nacional.



Asimismo, ‘Amik’, como decidió el público canadiense que se llamaría, recordó el valor que tenía el castor en la mitología griega.



Según esa tradición, de la tierra irrumpió la noción de los Juegos Olímpicos. El Castor, hijo de Zeus, era distinguido junto a su gemelo Pólux, como los dioses de la hospitalidad y los atletas.

