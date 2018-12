Las mejores frases del deporte en el 2018

John Jairo Bonilla/ CEET

"No puede venir un extranjero a maltratarnos. Somos orgullosos de ser negros. No puede venir un jugador grande a maltratar a uno de 20 años. Le exigí respeto. El árbitro estaba presente”. Hubert BOdhert, por insulto racista a un jugador de su equipo, el Once Caldas.