Grandes lecciones de liderazgo de Michael Jordan en ‘The Last Dance’

‘The Last Dance’, o el Último Baile, es una documental que muestra a Michael Jordan, para muchos el mejor jugador de baloncesto de la historia, en una faceta de líder, pues se puede evidenciar cómo hizo para llevar de la mano al quinteto Bulls de Chicago al último anillo de la NBA.

Jordan se ve como es, un líder innato, al que no le costó manejar la interna del grupo, así otros lo quieran ver como arrogante y exigente. Estas son las lecciones de liderazgo del jugador.

1. La seguridad de sí mismo.

A veces fue criticado por sus palabras, por sus acciones, pero Michael Jordan fue seguro de su talento en la cancha, algo de que siempre promulgó a mil voces.



“Desde el primer entrenamiento mi objetivo era perseguir a quien fuese el líder del equipo por aquel entonces. Pero no pensaba hacerlo con mi voz, porque no tenía voz. No tenía estatus. Tenía que hacerlo con mi forma de jugar”.



2. Hizo cambiar al grupo.

No es anormal que existan problemas disciplinarios en un equipo y el quinteto de Bulls de Chicago no fue la excepción. El mismo Jordan contó lo que vivió y trabajó para que eso se acabara. Sus compañeros lo entendieron, como aquella vez en un hotel.



“Abrí la puerta y prácticamente todo el equipo estaba allí. Vi cosas que no había visto nunca antes en mi vida. Rayas de cocaína, hierba, prostitución. Así que lo primero que dije fue: ‘Mira, me voy de aquí. Porque lo único en lo que puedo pensar es que, si hay una redada aquí ahora mismo, yo soy tan culpable como el resto del mundo que se encuentra en la habitación’”.



3. Primero el juego que los negocios

Michael Jordan era claro en sus conceptos y no le temblaba la mano para decirlos, bien sea a sus compañeros, el técnico y a los directivos. Siempre defendió la teoría que el juego está por encima de los negocios.



“Había mucha incertidumbre, y el equipo de gestores empezó a hablar sobre si la franquicia iba a cambiar y se iba a proceder a una reconstrucción, pero eso no era justo. Nunca le permitiría a alguien que no se ha puesto el uniforme y jugado un día tras otro dictar qué debemos hacer sobre la pista de baloncesto. Así que mi mentalidad apostaba por dejar las polémicas de negocios al margen y centrarnos en el oficio”.



4. El trabajo en equipo, lo más importante

Para Jordan, es claro que importante era que él estuviera bien. Sabía que las victorias de Bulls él era imprescindible, pero realmente, y varias veces lo dijo, no podía solo, así que dependía de sus compañeros, pero de jugadores comprometidos con la victoria, metidos en el partido, por eso les hablaba duro.



“El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Debes esperar grandes cosas de ti mismo antes de poder hacerlas. Juego para ganar, ya sea durante la práctica o en un juego real. Y no dejaré que nada se interponga entre mí y mi entusiasmo competitivo para ganar”.



5. La familia, para él, la principal causa

Cada día que pasaba, Michael Jordan soltaba una frase. Las más comunes y escuchadas eran sobre el deporte, el baloncesto, los partidos, pero todo eso conllevaba a que los sacrificios siempre sirven para cumplir metas. Superar los inconvenientes, para él, era una manera que se reflejaba en la personalidad, el ánimo y la familia.



“Los problemas que enfrentamos no ocurrieron de la noche a la mañana y no se resolverán mañana, pero si todos trabajamos juntos podemos fomentar una mayor comprensión, un cambio positivo y crear un mundo más pacífico para nosotros, nuestros hijos, nuestras familias y nuestras comunidades. Debes esperar grandes cosas de tu mismo antes de poder hacerlas. Juego para ganar, ya sea durante la práctica o en un juego real. Y no dejaré que nada se interponga entre mí y mi entusiasmo competitivo para ganar”.



