Las Grandes Ligas, por ahora, no harán confinamiento en una sola sede

Las Grandes Ligas de béisbol (MLB) rebajaron este martes las expectativas de un pronto inicio de la temporada 2020, después de que se reportara un plan preliminar para arrancar en mayo con todos los juegos concentrados en el estado de Arizona.

De acuerdo con un reporte de la cadena ESPN, la MLB estaría "cada vez más enfocada" en un plan para que los 30 equipos disputen todos los partidos en estadios sin público del área de Phoenix, aislando al máximo a jugadores, técnicos y árbitros de posibles contagios de covid-19.



La idea, según dijeron a ESPN fuentes no identificadas, contaría con el apoyo de funcionarios federales de salud pública de alto nivel que creen que los clubes podrían operar con seguridad a pesar de la actual pandemia de coronavirus.



Poco después, las Grandes Ligas afirmaron en un comunicado que no se ha desarrollado ningún plan detallado para ese escenario ni tampoco han buscado la aprobación de funcionarios de salud o del sindicato de jugadores.



"La MLB ha estado considerando activamente numerosos planes de contingencia que permitirían que los juegos comiencen una vez que la situación de salud pública haya mejorado al punto de que sea seguro hacerlo", dijo la liga en el texto.

Aunque hemos analizado la idea de organizar partidos en un lugar como una potencial opción, no nos hemos decidido por esa opción ni hemos desarrollado un plan detallado

La liga sostuvo que no se ha "solicitado ni recibido la aprobación de ningún plan" por parte de la asociación de jugadores ni de autoridades y responsables de salud pública, con los que dijo mantener una interacción regular.



"La salud y la seguridad de nuestros empleados, jugadores, aficionados y el público en general son primordiales, y no estamos listos en este momento para respaldar ningún formato particular para organizar juegos a la luz de la rápida evolución de la situación de salud pública causada por el coronavirus", argumentó la MLB.



La temporada regular de la MLB, que consta de 162 partidos por equipo, debía haber comenzado el 26 de marzo pero fue suspendida ante el avance de la pandemia en Estados Unidos, donde el coronavirus ha causado más de 383.000 contagios (la cifra más alta a nivel mundial) y más de 12.000 fallecimientos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.



El reporte de ESPN señalaba que todas las personas esenciales para la disputa de los juegos estarían resguardados en hoteles de la zona, permaneciendo en relativo aislamiento y desplazándose únicamente a los estadios.



Bajo este plan preliminar, los partidos se disputarían en estadios al aire libre del área de Phoenix, donde muchos equipos de la MLB suelen llevar a cabo sus entrenamientos de primavera (boreal), y en el Chase Field, la cancha con techo retráctil de los Arizona Diamondbacks.



De aplicarse este proyecto, estrellas de las Grandes Ligas como Bryce Harper y Mike Trout se verían potencialmente forzados a jugar durante meses lejos de sus familias y amigos mientras que los Washington Nationals tendrían que defender su corona de la Serie Mundial en canchas vacías del otro lado del país.



Jugar en estadios sin público "es una experiencia completamente diferente", dijo a ESPN la estrella retirada de la MLB y comentarista de televisión Alex Rodríguez, quien agregó:

Creo que estaría bien para la televisión, pero en el campo sería como un juego de entrenamiento de primavera

El informe señala que algunos de los funcionarios ven más realista una apertura de la temporada en junio. Para que pudiera desarrollarse el plan, sería necesario superar importantes limitaciones actuales como la de ampliar el número de tests de coronavirus disponibles, sin que ello impacte en el acceso general del público a estas pruebas.



Otros retos son las altas temperaturas que se alcanzan en el área de Phoenix entre junio y septiembre y la necesidad de que los jugadores respeten las distancias de seguridad entre ellos lo cual, señala el reporte, podría solventarse si los beisbolistas se sentaran a lo largo de las gradas vacías en lugar de en los banquillos.



Con AFP