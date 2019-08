¿Cómo le queda el camino a Colombia en los Juegos Panamericanos?

Colombia sigue su lucha en Lima, Perú, busca de lograr el objetivo de superar las 27 medallas de oro que se consiguieron hace cuatro años en los Juegos Panamericanos y aunque la situación no es fácil se sigue confiando en lo que falta, en la recta final de las justas.

Si bien se han perdido metales dorados en tenis, boxeo, ciclismo, pesas y atletismo, la delegación es optimista, aunque el camino cada vez se acorta más.



Caterine Ibargüen, debido a una fascitis plantar, no pudo conseguir el oro en el salto largo. Este miércoles regresará a Bogotá para realizarse unos exámenes y no estará en la prueba del salto triple, el próximo viernes.



El oro en el largo era mucho más factible que en el del triple, porque allí se encontraría con la venezolana Yulimar Rojas, en un mano a mano sensacional en el que perder no era ninguna sorpresa y estaba dentro de los planes.



De acá en adelante, la delegación le apunta a deportes en los que se tienen fincadas las esperanzas de recuperar el camino. El patinaje de carreras, por ejemplo, es uno de ellos. Hay seis medallas en disputa entre viernes y sábado, las cuentas de obtener cuatro eran normales, pero como está el tema, pues lograr cinco o el ciento por ciento sería lo ideal.



BMX entra en acción el jueves. Mariana Pajón es la carta. La doble medallista olímpica está lista y animada luego de llegar a la final del Mundial. En varones la prueba podría representar otro oro, pero acá Pajón es la más indicada.



Tiro con arco arranca pruebas este miércoles y acá la idea de Sara López es ganar dos oros: uno en individual y otro en dobles mixtos del compuesto. Eso será el sábado. Y ese mismo día, Yuri Alvear estará en los 70 kilos del judo, un oro esperanzador para buscar el equilibrio.



El fútbol femenino es otra opción grande: el equipo clasificó el martes a la final, en la que se enfrentará con Argentina el viernes (8:30 p .m.).



Así las cosas, se depende de los ‘oros sorpresas’, esos que aparecen cuando nadie los tiene en las cuentas y ahí entrarán deportes que como el karate, la lucha o el golf entrarán en competencia y se dependerá de ellos para conseguir la meta.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel