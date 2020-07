Las apuestas deportivas, opción de diversión en medio de la pandemia

El mercado de las apuestas deportivas en época de pandemia es una de las grandes opciones de entretenimiento que tienen las personas, que se han visto obligadas a no salir de casa y así poder cuidar de su vida y de la de sus seres queridos. Estas herramientas virtuales son espacios sanos de ocio muy divertidas.

Una de las empresas en Colombia que ha estado trabajando fuertemente para fidelizar a sus usuarios y atraer a nuevos usuarios es Zamba.co, una empresa que ofrece un amplio portafolio de apuestas deportivas y de casinos, que presentan varias herramientas estadísticas para poder tener mayores probabilidades de ganar.



Rodrigo Afanador, CEO de Zamba.co y María Eugenia Romero, gerente de mercadeo de esta empresa, explicaron a EL TIEMPO las diferentes ofertas que le presentan al público.



¿Cómo les fue en esa para del deporte por la pandemia?

Rodrigo Afanador. Fue una situación, en general, dura para toda la industria de las apuestas, porque no había deporte. En el caso de Colombia, gran parte de las apuestas están concentradas en el fútbol. Pero también fue una etapa de descubrir cosas nuevas que podíamos hacer. Así como la caída general de la industria de apuestas deportivas fue del 85 por ciento, también llegamos al tema de los juegos de video en línea, diferentes torneos o deportes que no son tan populares en Colombia, como el tenis de mesa o ligas en países que no son tan populares. La industria se acomodó para vivir, algo que no es el caso de Zamba, porque también ofrecemos el servicio de casino online también. Eso hizo que muchas personas fueran a nuestro casino a jugar y luchamos contra la falta de deportes. Como toda crisis hubo oportunidad de probar cosas nuevas.



¿Qué oportunidades de negocio encontraron?

RA. Nos llevó a ser ingeniosos en la forma en que nos movíamos con las herramientas de entretenimiento que ofrece nuestra plataforma. Buscamos canales nuevos, principalmente digitales para conectarse a la persona. Hasta donde pudimos fuimos muy creativos. Encontramos la sinergia con las personas que estaban buscando ese entretenimiento, especialmente en los dos primeros meses de encierro. Entendimos cómo esas personas buscaban entretenimiento.



¿Cómo puede guiar a aquellas personas que quieren entrar a las apuestas futboleras y que apenas comienzan en este mundo?

RA. Hay mucha información y muchas estadísticas específicas, que les permita a los usuarios mirar sus posibilidades y hacer sus combinaciones de apuestas. La herramienta permite saber qué se ganará, qué se perderá, cómo combinar una apuesta y otra. Hay mucha información sobre las posibilidades, porque este no es un tema de suerte, sino que es de probabilidades.



¿Cuáles son las herramientas.

María Eugenia Romero. Para aquellas personas que nunca han hecho una apuesta y se preguntan cómo entrar en este mundo, hay una opción que se llama la ‘Superapuesta’, que es una apuesta con una alta probabilidad de ganar y es fija. Es entrar con 10 mil pesos y ganar 50 mil pesos en dinero real no con un bono, todo con adivinar la probabilidad en un partido de fútbol. Es adivinar si va a haber un gol en un partido. Se puede jugar en familia y parece chévere. Hay otros mercados, como la de división de ‘Superapuesta mágica’, en donde se apuesta a la cantidad de tiros de esquina, si habrá tarjetas amarillas. Todo esto depende de las ligas y para eso brindamos una herramienta de estadísticas para que las personas pueda ver las estadísticas por deportes y eso alimenta de información para saber bien cómo apostar.



¿Qué tan desglosadas pueden ser esas estadísticas?

RA. La verdad es que las estadísticas están todas a disposición de los usuarios, pero son pocas las personas que apuestan mirando al detalle esta información. Hay una parte de experiencia propia, de intuición, de afinidad con un equipo, pero la información está disponible para el que quiera profundizar. Existe la posibilidad de crear una apuesta a la medida.



Eso abre la posibilidad al mercado de precisión y al de diversión…

RA. Sí, hay personas muy rigurosas. Existen usuarios que se dedican a esto como si fuera una profesión. Nosotros recibimos distintas clases de público. Nos interesa mucho el entretenimiento, nos interesa generar ese momento grato, interesante, de celebración. Entonces buscamos este enfoque.



Influye en las apuestas que haya muchos resultados y campeones definidos…

RA. Sí se reduce el interés de apostar, porque ya se conocen algunos campeones, pero la gente no apuesta por quién va a ser el campeón, sino que apuesta por el evento específico. Tienen interés porque hay partidos por los cuales apostar. Todos los partidos que hay sirven para que la gente apueste. Las personas se vuelcan a los eventos que hay. Además ofrecemos una apuesta de la NBA, porque hay muchos cambios y la gente se va interesando mucho más, porque tiene un reflejo de emoción y adrenalina.



¿Cómo ha cambiado Zamba?

RA. Sí. Ofrecemos más posibilidades, opciones y productos. También trabajamos en cómo hacer que la gente se sienta cómoda y se quede con nosotros. Ese trabajo tiene que ver con un concepto de individualización. Somos un comercio masivo, pero venimos de una tradición de casinos físicos. Entonces entendemos el valor de la cercanía con nuestros clientes. Nuestro trabajo es personalizar nuestra oferta masiva entendiendo qué es importante para quién. Saber qué quiere la gente, qué premios valoran. Tenemos un club de jugadores, que nació postpandemia. Estamos trabajando mucho.



Háblenos de esas nuevas herramientas…

MER. Una de las herramientas que lanzamos al mercado en estos tiempos es el Club de Zamba, una herramienta de fidelización, diferente en el mercador. Las personas canjean sus apuestas por puntos o por monedas y escogen qué quieren. Esto porque el jugador de casino quizá no quiera lo mismo que el de fútbol y viceversa. El punto álgido es que se puede cambiar por premios físicos. Televisores, celulares, viajes… Todo el mundo tiene acceso al club, solo hay que revisar en la plataforma cuál es su nivel y qué opciones se tiene ganar. A su vez eso tiene que solo por estar con Zamba los primeros días de cada mes se tiene un premio porque sí. Todo esto para que se siga disfrutando con Zamba, es un bono en la categoría que escoja el usuario. Queremos que el usuario obtenga el premio que quiere y no el que le toca. Además, creamos un torneo de apuestas deportivas que se llama la ‘Premier Zamba’, es un escalafón por apuestas. Hay 20 millones de pesos que estamos dando para 40 ganadores. Se acumulan las apuestas deportivas y es algo atractivo para el apostador medio y alto.



