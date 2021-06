LeBron y los Lakers, al borde de la eliminación

Los Brooklyn Nets libraron ya la primera ronda de los playoffs de la NBA en la Conferencia Este al liquidar a los Boston Celtics, mientras que LeBron James se ha puesto contra la pared luego de que sus Lakers cayeran este martes ante los Phoenix Suns.



A primera hora, con un triple doble del astro James Harden, los Nets vencieron a los Celtics 123-109 y cerraron su serie de primera ronda de playoffs por 4-1 cortando boleto a las semifinales de la Conferencia Este.



Harden se desbordó con 34 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias y fue secundado por los otros dos del 'Big 3': Kyrie Irving, con 25 tantos, y Kevin Durant, con 24. El estelar trío se combinó para anotar 83 de los 123 puntos del equipo. Por el conjunto bostoniano su astro anotador Jayson Tatum tuvo un excelente partido con 32 puntos, nueve capturas y cinco asistencias.



No obstante esa actuación, Tatum se quedó corto ya que tiene juegos de 50, 40 y 40 puntos en los juegos de play-in y playoffs de este año. Pese a ello, es el primer jugador de los Celtics con tres juegos de 40 puntos en una postemporada desde Larry Bird en 1984-85.



Los Celtics perdieron en la primera ronda de estos playoffs por primera vez desde 2016. En tanto, la victoria le asegura a los Brooklyn Nets por primera vez su boleto a las semifinales de la Conferencia Este desde el 2014. En esta ocasión enfrentarán a los Milwaukee Bucks, que barrieron a los Miami Heat (4-0).

LeBron, contra la pared

LeBron James, jugador de Lakers. Foto: EFE

Al cierre, en Phoenix, los anfitriones Suns fueron demasiado para los

Lakers al vencerlos fácilmente 115-85 y ponerlos incómodos en el Oeste, ya que los laguneros están debajo por 3-2, y LeBron contra la pared.



Es cierto que los

Lakers no contaron con Anthony Davis, el hombre que registró actuaciones consecutivas de 34 puntos para dar al quinteto angelino una breve ventaja en su serie de primera ronda, pero una lesión en la rodilla primero y luego una distensión en la ingle izquierda lo pusieron muy en duda para el Juego 5 este martes.



No obstante, LeBron fue el mejor hombre por su equipo con 24 puntos, pero su esfuerzo cayó en saco roto pues a su equipo los Suns le sacaron 30 cartones.



El hombre grande por los Suns fue Devin Booker con 30 puntos, siete rebotes y cinco asistencias. Cuatro veces Jugador Más Valioso, LeBron seguramente tenía la orientación de cargarse al equipo al hombro, pero realmente fue bastante contralado. No obstante, LeBron había dicho que "para mí, está poniendo a nuestro equipo en posición de tener éxito.



Comienzo con mi enfoque, mi responsabilidad, se filtra a todos los demás. Entonces, estos hombros están construidos por una razón. Si me toma poner un poco más encima, que así sea. Estoy listo para el desafío".



El próximo partido de los Lakers será el jueves en su propia casa, donde los angelinos pudieran empatar la serie al mejor de siete encuentros.



AFP