El motociclismo colombiano está de luto. Tan solo un par de minutos después del triunfo del joven piloto David Alonso en el Gran Premio de Cataluña, en Moto3, la penúltima categoría en la escala al MotoGP- la cima de la disciplina-, desafortunadamente se dio el fallecimiento de la también joven Lady Díaz Joya, en plena carrera de clasificación de su categoría en el Gran Premio Honda, una de las válidas más esperadas del GP Colombia, en el Autódromo de Tocancipá.

Aunque los hechos todavía son materia de investigación, testigos y autoridades que presenciaron el arranque de la jornada de la reputada válida, la segunda de la vigente edición del campeonato, reconstruyen el lamentable suceso en charla con EL TIEMPO.



Los detalles de la tragedia que enluta al deporte colombiano

El accidente de Lady Díaz Joya, de 24 años, y quien desde hace aproximadamente cinco años venía compitiendo, ocurrió sobre las nueve de la mañana de este domingo, en la clasificación para la segunda carrera del máximo campeonato de motociclismo a nivel nacional.



Según confirmó Carlos Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo, el accidente se dio en el gancho antes de entrar a la popular Curva Motor, también conocida por algunos como El Curvón, en el ala izquierda del trazado. Y aunque ella fue la más afectada, en realidad hubo otros dos pilotos que cayeron en la misma práctica de clasificación.



"La fecha de hoy se corría en dirección contraria a las manecillas del reloj y es ahí entrando al gancho que ella se sale. En realidad son tres pilotos que caen. En la clasificación todos van girando y buscando el mejor tiempo, nadie sabe quién va delante o atrás. Ahí no es la curva más compleja, pero venía a mucha velocidad...", le dijo Ramírez a EL TIEMPO.



Juan León, uno de los asistentes al evento, le dijo a este diario que un competidor, sin posibilidad para frenar o esquivar, pasó por encima del cuerpo de Lady. Sin embargo, contrario a lo que circula en redes sociales, el fallecimiento no se habría dado como consecuencia de un arrollamiento.



"Al parecer, la caída y la reacción de la moto le generaron una contusión tan fuerte que le impidió seguir con vida. Es cierto que caen dos motos más, en esa curva caen dos más, pero la primera conclusión es que el fallecimiento no se da por eso", remarcó el presidente de FedeMoto.



"Ella la verdad no recibió muy bien el golpe. La reacción de la moto, en primera impresión, es medio extraña porque la saca. Es el golpe contra el piso el que, según el informe preliminar, le genera la compleja situación. Si hubiese sido por atropellamiento, imagínese el otro piloto dónde habría caído. A la velocidad que iban, por el peso, no es posible que la muerte se dé por un arrollamiento. De momento no hay nada que evidencie que esa fue la situación", añadió Ramírez.



Conforme relatan los testigos, la atención fue inmediata. La ambulancia habría llegado cerca de cuatro minutos de ocurrir del accidente y el proceso de reanimación en pista fue de casi 40 minutos.



"Por respeto, aún cuando ella estaba en proceso de reanimación, decidimos suspender la carrera porque la situación era compleja", recordó Ramírez.



De hecho, uno de los asistentes comenta que en medio de la zozobra en el Autódromo, la prioridad siempre fue suspender la programación.



"Hubo un anuncio de parte de las autoridades frente a todos, y se tomó bien. Aunque había muchos llorando por Lady, las marcas, los organizadores y los pilotos estaban en sintonía para detener la jornada, que era lo mejor", comentó Juan León.



El cuerpo de Lady fue llevado sobre el mediodía a Medicina Legal, donde se entregará el dictamen oficial sobre su fallecimiento.



Este es el primer fallecimiento que ocurre durante una válida de una competencia organizada por la Federación Colombiana de Motociclismo en el Autódromo de Tocancipá.



El adiós a Lady

Lady Díaz llevaba dos años compitiendo en la categoría 500cc del Campeonato Iberoamericano de Velocidad, en México. De hecho, su familia es reconocida como una de las más apasionadas por el deporte a motor en el país. Emily, su hermana menor, está también escribiendo su propia historia como piloto en Colombia.



"Ella era una piloto muy de las entrañas de este campeonato. La verdad que ella era muy querida por todos los pilotos, ella y su familia son muy apreciados", comentaron de FedeMoto.



"A ella la reconocíamos como la niña de Lady Bikers, que es el grupo con el que compite. Ahí también está Emily y la verdad han sido dos niñas muy queridas en toda la escena", dijeron de uno de los equipos participantes del GP Colombia.



Lady corría con el número 510. Su hermana lo hace con el 318.



La suspensión del evento

Sobre el evento, por ahora se suspendió y no se ha tomado una decisión acerca de cuándo se retomará.



"Se esperaba mucho público, pero hay cosas que se salen de las manos, en medio de los riesgos propios de este deporte. Uno nunca espera que pase, uno trata de prevenir, nuestro usualmente es de unos 18 paramédicos y tres ambulancias. La prioridad siempre es la salud de los pilotos y por eso tomamos la decisión de suspender la jornada", concluyó el presidente de la Federación en la charla con este diario.

