En qué va el tema del laboratorio de control al dopaje de Coldeportes

Los últimos casos de dopaje de los ciclistas colombiano Wilmar Paredes y Juan Amador no solo hicieron acabar al equipo Manzana Postobón, sino que reabrieron la vieja polémica de la lucha contra este flagelo que hay en el país.

Uno de los eslabones que hay es la descertificación del laboratorio de control al dopaje de Coldeportes por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), decisión comunicada en febrero del 2017, bajo la administración de Clara Luz Roldán en Coldeportes.



Un año antes, la AMA envió “dos falsos negativos, muestras ciegas” para que fueran analizadas, pero los resultados no fueron los mejores y la entidad decidió desacreditar el laboratorio.



A finales de octubre del año pasado, Ernesto Lucena, director de Coldeportes, confirmó que la AMA había prolongado el cierre del laboratorio. Hoy, con los positivos de Paredes y Amador, la polémica revivió y se hace necesario combatir el dopaje.



Lucena, desde su llegada a la dirección de Coldeportes, ha mostrado un alto interés en que el laboratorio sea recertificado y ya se trabaja sobre eso.

La recertificación toma tiempo, pero estamos en eso FACEBOOK

TWITTER



“La decisión del Gobierno es lograr la reapertura. Eso hace parte del proceso. El dopaje es un tema delicado en Colombia y nosotros vamos en contra; es la corrupción del deporte. La recertificación toma tiempo, pero estamos en eso”, le dijo Lucena a EL TIEMPO.



Además, el director avanza en la idea de reformar el código penal en el artículo 380, para que se incluya en la ley el castigo a la cadena de suministros.



La reapertura del laboratorio no quiere decir que el dopaje se acaba en Colombia.



“Es claro que no. Eso debe ir acompañado con políticas de capacitación, las que arrancarán pronto”, precisó.



La idea del Gobierno nacional, a través de Coldeportes, es aligerar el tema para que el laboratorio vuelva a funcionar lo más pronto.



“Es posible que antes de final de año se puedan hacer análisis del pasaporte biológico. Todo es un proceso. Llevamos un cronograma de trabajo para lograr la recertificación de forma rápida, pero eso no es fácil. La AMA nos va mirando el cumplimiento de lo que nos piden. Es claro que eso conlleva unos recursos, y los conseguimos. Hacia febrero del 2020, el laboratorio debería estar recertificado”, añadió el director de Coldeportes.



Hoy, el avance con miras a la reapertura del laboratorio va bajo lo acordado. Ya se hizo el pago del derecho para comenzar el proceso de 65.000 dólares. Además, se envió la documentación de métodos de análisis y mejoras respecto a la última evaluación.

De igual manera, se trabaja en el cumplimiento del cronograma de muestras para evaluar el desempeño analítico del laboratorio. AMA debe confirmar las fechas para que se envíen las muestras y sean examinadas en Colombia.



“Atendemos las recomendaciones de AMA, incluyendo los puntos críticos: mejoramiento de la infraestructura física y adquisición de nuevos equipos. Compra de materiales de referencia, el fortalecimiento de las capacidades de análisis del personal del laboratorio y enfocados a los análisis de muestras antidopaje”, le dijo a EL TIEMPO Paola Gómez, directora científica del laboratorio.



Y agregó: “Trabajamos en la mejora de la certificación de calidad. Otro punto es la independencia del laboratorio, y se está en el proceso del convenio con la Universidad Nacional. Es un nuevo requisito que exige la AMA, pues pide que los laboratorios no estén bajo una institución deportiva. Claro que este último punto es a largo plazo, porque las políticas de las leyes se deben modificar en algunos países. A futuro, el laboratorio será manejado por la Universidad, pero en este proceso seguimos con Coldeportes, mientras tanto”.



Lisandro Rengifo

@lisandroabel