Colombia cerró su mejor actuación en el LAAC: el título vuelve a México

La última ronda del Latin America Amateur Championship se convirtió en un mano a mano entre dos mexicanos por el título, en una jornada en la que Mateo Fuenmayor debió luchar con todo para mantenerse en el podio y sellar la mejor actuación de Colombia en la historia del torneo: acabó en el tercer lugar.

Al final, Santiago de la Fuente, número 89 en la clasificación mundial aficionada (WAGR) se quedó con el título gracias a una extraordinaria ronda, 64 golpes, seis bajo par, para igualar el récord del campo del Santa María Golf Club de Ciudad de Panamá.

La lucha por el título, además, ponía frente a frente a dos corrientes mexicanas: una, la del equipo oficial de la Federación, encabezada por Omar Morales, y otra, la de ARA (Alto Rendimiento Azteca), un programa creado a finales del año pasado para fomentar el golf y buscar la llegada de más jugadores a los circuitos profesionales.



“Este es un proyecto que viene a apoyar el golf latinoamericano. Tenemos inicialmente nueve jugadores, de Argentina, Colombia, México y Paraguay. Queremos brindarle a la mayor cantidad de jugadores latinoamericanos que aspiran a llegar a una universidad mejorar su golf, para que tengan más herramientas para ganar en el PGA Tour y algún día ganar un Major”, explicó a EL TIEMPO Santiago Casado, codirector ejecutivo de ARA.

El “finalista” de ARA era De la Fuente, uno de los golfistas integrantes del programa, entre los que también está la colombiana María José Marín. Incluso, los dos iban con camisetas distintas, roja en el caso de Morales y verde pálido en el de De la Fuente.



Morales había comenzado la última jornada con tres goles de ventaja sobre De la Fuente y cuatro por encima de Fuenmayor. Pero las cargas se fueron equilibrando por el camino: en los primeros nueve hoyos, la ventaja del líder era de solo un golpe, y en el 11, ya la punta estaba igualada tras un birdie de De la Fuente. La remontada de De la Fuente se selló con dos birdies en los dos últimos hoyos. Morales tuvo la opción de un birdie en el 18 para igualar de nuevo la punta, pero falló su tiro. El campeón acabó con 270 golpes (-10), dos menos que Morales.

De la Fuente se tomó revancha tras haber quedado segundo en 2022, detrás de Aaron Jarvis. “No creo que sea algo importante, de hecho no se lo recomiendo a la gente, porque es muy doloroso. Definitivamente, me ayudó a conocerme más a mí mismo en el golf y como persona. Me ayudó a mejorar en muchos aspectos y a profesionalizar más mi vida”, dijo el nuevo campeón.

Mateo Fuenmayor, en el podio del LAAC

Fuenmayor, por su parte, luchaba por mantenerse en el par del campo. Tuvo que solucionar varios problemas por el camino, como en el 9, cuando se pasó de green y allí, un fotógrafo pisó la bola y la movió. O en el 11, cuando en el tiro de salida dejó la bola en un lugar muy complicado y casi se va al agua, pero logró hacer un gran approach y anotarse un birdie.



El nacido en Portland (Estados Unidos), pero de padres colombianos, hizo el par del campo en la última ronda, 70 golpes, y 277 en su acumulado (-3).



Mateo Fuenmayor Foto: LAAC



“Estoy muy contento con el resultado, obviamente no gané, pero me voy tranquilo. En el 11 estuve muy de buenas que la bola haya terminado donde cayó, luego hice un tiro perfecto y la dejé par birdie”, le dijo Fuenmayor a EL TIEMPO.



Dos colombianos terminaron en el Top 5 del torneo. Además de Fuenmayor, Carlos Ardila entregó su mejor tarjeta de la semana, 69 golpes (-1), para acabar en la quinta casilla, con 283 impactos (+3).



“Salí con la mente de quedar en el Top 5. La luché, empecé muy bien, venía dos menos en el hoyo 7, ahí la bola me quedó en un divot y logré salvar un buen bogey, seguí adelante con mi objetivo y se dieron las cosas”, explicó Ardila.



Carlos Ardila Foto: LAAC



Aunque Colombia sigue sin ganar el LAAC, fue una buena semana para Fuenmayor, quien hace dos años era un jugador desconocido para el medio, y para Ardila, a quien el regreso al golf amateur le ha hecho ganar mucha confianza. Por lo pronto, la próxima cita será en 2025 en Buenos Aires, en el décimo aniversario del torneo.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Ciudad de Panamá

*Invitado por el LAAC

