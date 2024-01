Mateo Fuenmayor, el mejor colombiano en un difícil día en el LAAC 2024

Al igual que en la edición del año pasado en Puerto Rico, Mateo Fuenmayor fue el mejor colombiano en una muy complicada primera ronda del Latin America Amateur Championship, que comenzó este jueves en el Santa María Golf Club de Ciudad de Panamá.

Fuenmayor acabó la primera jornada en el séptimo lugar, con 71 golpes, uno por encima del par, y quedó a dos del trío de líderes, conformado por los mexicanos Omar Morales y Santiago de la Fuente y el guatemalteco José Arzú.



Ya en 2023 Fuenmayor tuvo encima los reflectores al acabar de líder el primer día en Puerto Rico. Esta vez espera mantenerse al acecho para pelear el título.



“Fue un día muy bueno, arranqué muy bien, sentí que todo el día estuve dentro del fairway, muchos greenes. La verdad, fallé muchos putts y siento que dejé muchos golpes dentro del campo, pero fue un buen comienzo”, le dijo Fuenmayor a EL TIEMPO. Tanto así, que un putt fallado en el hoyo 9, el último de su recorrido, lo sacó del par.

Campo complicado en el LAAC



El gran riesgo para los 108 participantes en el Latin America Amateur Championship era el campo, y la primera jornada lo demostró: las tarjetas bajo par escasearon (solo se firmaron la de los tres punteros) y muchos de los participantes tuvieron que luchar contra el rough y el viento, en especial por la tarde.



Uno de ellos fue el colombiano Carlos Ardila, quien le estaba ganando la batalla a la cancha y salió del tee del hoyo 9, el último de su recorrido, como líder parcial, con uno bajo par, pero una mala salida y luego, una mala elección de palo lo alejaron de la punta: en un solo hoyo, pasó de -1 a +3.

Carlos Ardila Foto: José Orlando Ascencio. EL TIEMPO



“El hoyo 9 es muy complejo. Cuando se juegan los torneos locales, este hoyo define la competencia”, dijo antes del torneo el panameño Miguel Ordóñez, uno de los tres jugadores que ha participado en todas las ediciones del LAAC.



Incluso el mexicano Omar Morales, la mejor tarjeta de los que jugaron por la mañana y colíder al término de la primera jornada, pasó un gran susto al anotarse un doble bogey en el hoyo 7, el antepenúltimo de su recorrido.



“El campeón del LAAC será el que coloque mejor la bola en el green y se dé más oportunidades de birdie. Fallar greens con el rough que hay alrededor va a ser criminal”, había advertido el local Raúl Carbonell, campeón nacional aficionado de Panamá.



Cuatro colombianos, por ahora, estarían jugando el fin de semana: aparte de Fuenmayor y Ardila, están pasando el corte Carlos Rodríguez (+5) y Carlos Hernández (+7).



“Creo que por la mañana no va a hacer tanto viento. Esos primeros siete, nueve hoyos me toca aprovechar, tratar de atacar un poquito más”, señaló Fuenmayor.



Cabe recordar que el campeón del LAAC tendrá cupo en tres de los cuatro Majors del 2024, el Masters, el US Open y el Abierto Británico, y también podrá participar en el US Amateur y en The Amateur Championship, un premio muy grande para un jugador aficionado.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Ciudad de Panamá

*Invitado por el LAAC

