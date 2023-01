Se disputó la tercera ronda del Latin America Amateur Championship en Puerto Rico, con 5 colombianos en la disputa, y con dominio del argentino Mateo Fernández, que es el líder del torneo.

Colombiano en el 'top' 10

Este sábado, el mejor golfista colombiano fue Juan Velásquez, que tuvo una gran ronda de -7, para ubicarse en la novena posición, con -6.



Velásquez analizó su desempeño en esta gran tercera ronda. "Me sentí muy cómodo, arranqué muy bien, sentí que estaba dándome todas las chances posibles y con el putt las estaba metiendo, en la segunda vuelta supe mantenerme y todo salió muy bien", dijo a LAAC.



"Estoy intentado empezar lo más fuerte que pueda porque tiendo a empezar lento y me tengo que recuperar después. He intentado empezar rápido y bien", agregó.



El colombiano, quien disputa su primer LAAC, se mentaliza para lo que viene el domingo. "Voy a intentar seguir como hoy, lo que salga pero con la mentalidad de empezar bien y mantenerme".

Manuel Merizalde, golfista colombiano. Foto: LAAC

Además, entre los colombianos Juan Camilo Vesga se ubicó 17, con -3. Más abajo, Manuel Merizalde es 29 con el par del campo.



Mateo Fuenmayor, el líder de la primera jornada, está en el puesto 35 con +1. Y en el puesto 42, Carlos Rodríguez, con +2.



El argentino Fernández es el líder con -18, a 4 golpes de su perseguidor que es el mexicano Luis Carrera.



El colombiano Daniel Faccini se retiró el viernes antes de su ronda por problemas de salud por lo que fue enviado el país.



Este domingo se conocerá el campeón del LAAC 2023, el torneo amateur más importante de la región y que otorga como premio el cupo a disputar el Masters de Augusta, el Abierto británico y el US Open.





PABLO ROMERO

Enviado a Puerto Rico

Invitado por LAAC

