Comienza la ilusión de ir a tres Majors: arranca el LAAC 2024

El Latin America Amateur Championship de golf regresó a Panamá luego de siete años. En casa nueva para el torneo, el Santa María Golf Club, 108 jugadores de 29 países y territorios irán por el premio mayor, el título de campeón y el cupo para participar en tres de los cuatro Majors. El torneo tendrá señal de ESPN2 y Star+, este jueves, a partir de las 2 p. m.

Desde su edición inaugural en 2015, el certamen, creado por la USGA, el Masters Tournament y The R&A, ha ido creciendo en importancia y en oportunidades para sus participantes.

Varias de las figuras latinoamericanas de los circuitos profesionales pasaron por el LAAC, entre ellos, los colombianos Juan Sebastián Muñoz y Nicolás Echavarría y el chileno Joaquín Niemann, todos ganadores de torneos en el PGA Tour y dos de ellos, Muñoz y Niemann, compañeros de equipo en el LIV Golf, en el Torque.

Justamente, el LAAC fue la plataforma de lanzamiento para Niemann, campeón del torneo en 2018 con una espectacular actuación jugando como local en Santiago.

Los premios para el campeón del Latin America Amateur Championship

Lo que obtiene el ganador no es para nada despreciable: jugará el Masters, el US Open y el Abierto Británico, además de las casillas para el US Amateur y The Amateur Championship. Es decir, tendrá roce con las grandes figuras de este deporte.



Para Colombia, el LAAC ha sido un objetivo esquivo, tanto en su organización como en su participación. A punto de llegar a su primera década, el torneo nunca ha pisado suelo colombiano: la sede ha rotado por Argentina, República Dominicana, Panamá, Chile, México y Puerto Rico.



Tampoco un colombiano ha podido coronarse campeón y abrazar la gloria: el que más cerca estuvo fue José Vega, quien en 2020 llegó como líder a la última ronda y perdió el título el día de cierre contra un joven argentino llamado Abel Gallegos, hoy integrante del Korn Ferry Tour, con solo 21 años.

José Mario Vega Foto: Enrique Berardi / LAAC

Ocho jugadores colombianos irán por un trofeo inédito. Ninguno de ellos llega con el rótulo de favorito. Uno de ellos, Mateo Fuenmayor, fue líder del LAAC en la primera ronda de 2023, en Puerto Rico, aunque después no pudo sostener el ritmo. Este año busca revancha.



“Obviamente, este es uno de los mejores campos en los que he jugado, así que, si quiero que ese sea el caso, tendré que hacer mi juego, tratar de poner la pelota en juego y hacer muchos birdies. Sé que es una tarea muy difícil de lograr, pero con la forma en que estoy jugando y con mi confianza, siento que por qué no, nunca se sabe”, dijo Fuenmayor.

Mateo Fuenmayor Foto: LAAC



Siete de los participantes colombianos ya conocen el LAAC. Solamente hay un debutante, Carlos Andrés Hernández, del club Serrezuela, quien ya está jugando en la NCAA con el equipo de Niagara University. Logró su cupo luego de la baja, por lesión, del experimentado Manuel José Merizalde.



Fuenmayor, Carlos Ardila, Juan Carlos Velásquez, Daniel Faccini, Carlos Ernesto Rodríguez, Juan Alejandro Ángel y Juan Camilo Malagón completan la cuota colombiana.



“Volver al LAAC es una completa felicidad para mí, es una emoción y estoy muy entusiasmado. Es uno de mis torneos favoritos durante el año y uno de los más importantes para empezar la temporada. Este campeonato no solo representa una gran meta para mí sino una oportunidad para mostrarme a nivel internacional”, dijo Velásquez.



Por su parte, Ardila llega motivado por su buena actuación en el Campeonato Suramericano Amateur, que se jugó del 11 al 14 de enero en el Country Club de Bogotá. Fue uno de los dos colombianos que terminó en el Top 10 del torneo: acabó octavo, a seis golpes del campeón, el ecuatoriano Felipe Garcés. Será su cuarta participación en el torneo: estuvo en 2017, 2018 y 2019 y en todas pasó el corte: su mejor actuación fue el puesto 13 en Chile 2018.



Colombia llega con perfil bajo, pero con intenciones de dar la sorpresa. Luego de un 2023 muy bueno para el golf profesional, los aficionados esperan seguir el ejemplo de lo hecho por Muñoz, Echavarría y Camilo Villegas, que, a propósito, volvera al Masters en 2024 gracias a su triunfo en el Bermuda Championship. A lo mejor tendrá otro compatriota al lado.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

Ciudad de Panamá

*Invitado por el LAAC

