La San Silvestre de Chía tendrá carrera presencial en el 2020

La San Silvestre de Chía, “más que una tradición, una pasión” tendrá carrera presencial, el 31 de diciembre, y otra virtual, del 18 al 24 de diciembre.



Esta medida se tomó teniendo en cuenta las condiciones de salud pública que se vive por la pandemia del Covid-19, a la cual Colombia no es ajena. Por tal motivo, la organización de la prueba, que llega a su edición 34, presentó los protocolos para su realización, que ya fueron aprobados por la Federación Colombiana de Atletismo, entidad que además avala la prueba.



La competencia presencial se llevará a cabo el jueves 31 de diciembre, desde las 7:00 de la mañana, para las categorías Élite, Master A, Master B, Sub 20 y popular. Entre tanto, la prueba virtual será para las categorías Escolar, Preinfantil A, Preinfantil B, Sub-16, Sub-18 y Discapacidad.



Las inscripciones para la carrera virtual se cerrarán este lunes 7 de diciembre, a las 11:59 p.m. y se recibirán a través de la página web http://sansilvestrechia.vuvchia.com/. Estas categorías no tendrán premiación, pero sí participarán en rifas entre los que suban el resultado a la misma plataforma en la que se inscriban.



Las categorías y distancias que recorrerán serán las siguientes:

Escolar damas y varones, 400 metros

Pre infantil A damas y varones, 600 metros

Pre infantil B damas y varones, 1 kilómetro

Sub 16 damas y varones, 3 kilómetros

Sub 18 damas y varones, 4 kilómetros

Discapacidad damas y varones, 4 kilómetros



Por su parte, las inscripciones para la carrera presencial irán hasta el martes 15 de diciembre e igualmente se deberán hacer a través de la web de la carrera http://sansilvestrechia.vuvchia.com/.



Para la carrera presencial no se permitirán grupos de más de 50 atletas, que saldrán cada 20 minutos, desde las 7 a .m., hora de inicio de la categoría Master B, para cerrar, después de las 9:00 de la mañana, con la Popular Chía, para los residentes del municipio cundinamarqués.



Los atletas de las categorías Élite, Máster A y Máster B, pagarán una inscripción de $ 50.000 pesos, mientras que los de la categoría Sub-20 pagarán $ 30.000 y para la Popular Chía, la inscripción no tiene costo.



Por último, la entrega de los kits de la competencia presencial, que vienen con tula, camiseta, gel antibacterial, gorra y número de participación, se llevará a cabo en el Escenario Deportivo Concha Acústica, los días 21, 22, 23 y 26 de diciembre, de 10:00 a.m. a 7 p.m.



Con información de oficina de prensa*