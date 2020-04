La nadadora que no tiene piscina, pero entrena en casa... ¿Se le mide?

Yúliya Andréyevna Yefímova es una nadadora rusa especialista en el estilo pecho. No tiene dónde entrenar, está encerrada en su casa y no tiene piscina cerca, pero se las ingenió para no perder la forma.

Yefímova tiene dos Juegos Olímpicos encima y su mejor resultado fue el bronce que consiguió en las justas del 2012 en Londres.



En el Mundial de Barcelona en el 2013, la rusa fue oro en los 50 y 200 metros pecho y se convirtió en una de las mejores de su país en la historia.