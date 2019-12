La nueva faceta de Caterine Ibargüen

Caterine Ibargüen dejó atrás el salto triple, el largo y se vistió de gala para cambiar de faceta.

No era la atleta que se ve comúnmente en las pistas del mundo, era una de las estrellas de la entrega de los premios Altius a lo mejor del deporte nacional del Comité Olímpico Colombiano.



Esta vez no recibió un premio, pero fue la encargada de anunciar a los ganadores en la ceremonia.



Lució segura, aunque confesó que esto de las presentaciones no la pone tan nerviosa como ir por una medalla en un mundial o en los Olímpicos.



Llamó uno a uno a los deportistas que se destacaron durante el 2019 y, claro, hasta se

Prestó para tomarse fotos con ellos.



Ha anunciado que después de los olímpicos de Tokio 2020 se retirará del deporte y por lo visto este martes no sería raro que se dedicara a la presentación.



DEPORTES