¡Bañado en dólares! Esta es la inmensa fortuna de Michael Jordan

El nombre de Michael Jordan no solo se asocia con ser el mejor jugador de baloncesto de la historia, sino con que sus cuentas tienen muchos ceros a la derecha, pues amasa una inmensa fortuna que crece día a día.

De moda por el documental The Last Dance, Jordan no tiene problemas para vivir, porque el patrimonio de 2.100 millones de dólares que posee lo dicen todo.



El año pasado, Jordan ocupó la casilla 1001 de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, y se asegura que sus ingresos han aumentado en 300 millones en el último año.



Y ese aumento de su fortuna está basado en el 70 por ciento que tiene en las acciones del quinteto de Charlotte, Hornets, y a las ganancias en su contrato que lo liga con Nike, que llega a 145 millones en el año.



El primer contrato con Bulls de Chicago fue de 2,8 millones y pasaron 12 años para ser considerado el mejor pagado de torneo, cuando superó los 30 millones en 1996, cuenta Marca de España.



Las cuentas claras dicen que Jordan ganó 94 millones de dólares con Bulls y Wizards, en 15 temporadas en la NBA, por lo que tiene ahora es una renta que aprovechó y que hizo subir como espuma.



Los millonarios contratos que hizo por ser la gran figura de la NBA lo llevaron a bañarse en plata. El nombre de Michael Jordan estuvo ligado a marcas como Nike, Copa Cola, Gatorade, McDonald, Chevrolet, Upper Deck, marcas que creyeron que su imagen sería sinónimo de aumento de ventas, pero si bien fue así, el jugador de la Universidad de Carolina del Norte se hizo millonario.



Las zapatillas Jordan son un fenómeno, incluso, después de que Michael se retirara. En la última temporada se calcula que han entrado 130 millones de dólares por sus ventas.



Dentro de Nike, Michael tiene su propia marca, se llama Jordan Brand, la misma que facturó en el 2019 3.100 millones de dólares.



El exjugador de Bulls hace parte del grupo de inversionistas que adquirió a Marlins de Miami, al lado de Derek Jeter, amigo personal de Jordan, a quien el béisbol le sigue moviendo el piso.



Pero no se ha quedado quieto. Michael Jordan ha incursionado en otros negocios, como el del proveedor de datos deportivos Sporttradar, en los audífonos Muzik. Con otros copropietarios de la NBA de Lakers y Celtics crearon una marca de tequila Cincoro, cuya botella más cara cuesta 1.600 dólares.

Entre los lujos de Michael Jordan está esta cava de vinos con diferentes niveles y diseños especializados. Foto: Cortesía Concierge Auctions

Sí, Jordan no solo es catalogado como el mejor jugador de la historia del baloncesto en el planeta, sino uno de los hombres más inteligentes para los negocios.